JEP ordena regreso de la UBPD a labores de búsqueda en La Escombrera

La pugna entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas tuvo un nuevo giro tras varios meses de tensión por las intervenciones que se adelantan desde hace un año en La Escombrera, la fosa común a cielo abierto más grande de América Latina, y en la que se han hallado seis cuerpos.

Colombia+20 conoció una sentencia de la JEP que resuelve uno de los puntos clave en la discusión entre ambas entidades del Sistema Integral para la Paz. La sentencia ordena, entre otros puntos, el reintegro inmediato de la UBPD a las labores de búsqueda, luego de que la entidad fuera excluida de las actividades, a mediados de julio, tras los hallazgos de los primeros dos cuerpos de víctimas de desaparición forzada en diciembre del año pasado.

Según se lee en el documento, la Sala de Apelación del Tribunal para la Paz resolvió las impugnaciones contra una sentencia de ese mismo tribunal de paz en la que declararon improcedente una tutela que presentó la familia de Arles Edison Guzmán, uno de los desaparecidos en la Comuna 13 en el marco de la Operación Orión, en la que señalaba vulneración de derechos fundamentales tras la exclusión de la UBPD en las intervenciones.

En dicha tutela, la familia de Arles Edison señaló vulneración de sus derechos a “la verdad, dignidad humana, participación como víctima, legalidad y protección judicial, en el marco de las labores de búsqueda de personas desaparecidas forzadamente llevadas a cabo en el trámite de la medida cautelar decretada sobre La Escombrera”.

El recurso que fue interpuesto por la abogada María Victoria Fallon, del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), pretendía que se devolvieran a la UBPD las funciones constitucionales y legales y restituir a la entidad todas las funciones y fases del proceso de búsqueda. Sin embargo, en una primera instancia, la JEP declaró improcedente el recurso, por lo que vino la impugnación.

