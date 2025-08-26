Ex-FARC fueron liberados y regresan a Colombia tras doce días retenidos en Venezuela

Migración de ciudadanos venezolanos por el Puente Internacional José Antonio Páez, punto fronterizo sobre el río Arauca que comunica a las poblaciones de El Amparo en Venezuela y Arauca en Colombia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Luego de doce días retenidos por autoridades venezolanas fueron retornados al país los cinco ciudadanos colombianos, entre ellos cuatro excombatientes de las antiguas FARC y un contratista de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

La entrega fue confirmada por la entidad a través de un comunicado en el que aclararon que la entrega de los firmantes de paz y el contratista se realizó sobre las cuatro de la tarde de este martes 26 de agosto.

“La Agencia, como parte de su labor con las personas firmantes del Acuerdo de Paz, brindó acompañamiento y recibió a los connacionales en el puente Atanasio Girardot, que comunica a la ciudad de Cúcuta con Venezuela”, señalaron.

Agregaron que las personas fueron entregadas en buen estado luego de que las autoridades venezolanas aclararan su situación. Asimismo, detallaron que el gobernador del Estado Táchira, Fredy Bernal, encabezó la delegación del Gobierno Venezolano que liberó y entregó en la frontera colombo-venezolana a los colombianos.

El encargado de recibir a los colombianos fue el cónsul de Colombia en Venezuela, David Hadad, junto con la ARN.

Las cinco personas que fueron retenidas el pasado 14 de agosto y retornadas este martes son: Diana Viloria Blanco, y delegada del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) —instancia creada por el Acuerdo de Paz para coordinar y hacer seguimiento a la reincorporación social, económica y política de los exintegrantes de las antiguas FARC—.

También Mayiled Bustos Perdomo, Omar Delgadillo Rincón y William Rodríguez Rojas, excombatientes de las FARC escoltas adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP). Estos últimos portaban armas de dotación en el marco de sus funciones de seguridad, tal como establece la UNP para la protección de personas en proceso de reincorporación. Camilo Vanegas Otálora, contratista de la ARN e integrante del equipo técnico del componente Comunes ante el CNR.

Sobre la situación de los escoltas, la ARN aclaró que recibieron de vuelta sus armas de dotación luego de aclarar lo ocurrido.

El hecho habría sucedido en el puente José Antonio Páez, zona fronteriza de Arauca, según la información preliminar. “Frente a esta situación, la ARN activó, de manera inmediata, los canales institucionales y diplomáticos pertinentes con el objetivo de esclarecer los hechos que llevaron a su retención y el respeto por sus derechos fundamentales”, dijo la ARN.

En el comunicado se especifica que “en coordinación” con la Cancillería colombiana, se “estableció comunicación directa con la Embajada de Colombia en Venezuela y con la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Bogotá”, para agotar todas las vías posibles para asegurar un pronto y seguro retorno de los retenidos.

Sin embargo, después de cinco días de retención, Colombia+20 pudo establecer que las entidades encargadas del retorno, como la Cancillería y el Ministerio del Interior, no tenían respuestas sobre el caso. La demora habría sido en los trámites que debía realizar la policía de Venezuela.

“La Agencia agradece, especialmente, la gestión del Gobierno colombiano, de la Cancillería Nacional y de la Embajada de Colombia en la República Bolivariana de Venezuela, por su intermediación. De igual forma, resalta la labor del partido Comunes, surgido de los Acuerdos de Paz, por su atención y gestiones realizadas en este proceso. Su compromiso y apoyo fueron fundamentales para lograr la liberación de nuestros connacionales”, concluyó la ARN.

