Miroslav Jenča es el nuevo jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia

Miroslav Jenča es doctor en Derecho por la Universidad Comenius de Bratislava, además de contar con estudios en comercio exterior, diplomacia y relaciones internacionales. Foto: Tomada de X: @UNDPPA

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, designó al diplomático eslovaco Miroslav Jenča como nuevo jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. El anuncio se produce poco más de un mes después de la salida de Carlos Ruiz Massieu, quien dejó el cargo el pasado 1.º de agosto.

Ruíz Massieu, oriundo de México, fue nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Gutérres, el 10 de diciembre de 2019 para desempeñarse como su Representante Especial para Colombia y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.

La ONU señaló en ese entonces en un comunicado que Ruíz Massieu: “prestó buenos oficios y liderazgo político en los recientes diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, así como con otros grupos armados ilegales. Previo a este cargo, se desempeñó como Presidente de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de la Asamblea General de 2013 a 2018″.

Jenča, quien llega en su reemplazo, hasta ahora subsecretario general para Europa, Asia Central y las Américas en los departamentos de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz y de Operaciones de Paz, asumirá funciones en un escenario decisivo para el proceso de paz colombiano.

Su llegada coincide con la presentación del informe trimestral de la Misión, un documento que podría definir la extensión del mandato del organismo en temas clave como la reincorporación de excombatientes de las Farc, el seguimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la implementación de la reforma rural integral y el cumplimiento del Capítulo Étnico del acuerdo firmado en 2016.

¿Quién es Miroslav Jenča, el nuevo jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia?

Con una sólida formación académica, Jenča es doctor en Derecho por la Universidad Comenius de Bratislava, además de contar con estudios en comercio exterior, diplomacia y relaciones internacionales en instituciones de prestigio en Bratislava, Moscú y la Universidad de Stanford. Habla con fluidez inglés, ruso y español.

La ONU destacó su amplia experiencia en escenarios internacionales. Entre 2008 y 2015 se desempeñó como representante especial del secretario general y jefe del Centro Regional de la ONU para la Diplomacia Preventiva en Asia Central, con sede en Turkmenistán. Asimismo, ha sido director de la Oficina del Ministro de Relaciones Exteriores de Eslovaquia, jefe de misión de la OSCE en Uzbekistán y embajador ante el Comité Político y de Seguridad de la Unión Europea. También ejerció como embajador en México, Venezuela y Colombia.

El relevo al frente de la Misión de Verificación ocurre en un momento en que el papel de la ONU resulta determinante para consolidar la paz y garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos hace casi una década.

¿Cuáles son las funciones de la Misión en Colombia?

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia se estableció el 25 de enero de 2015, más de un año antes de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC.

Aunque en un principio se trataba de una misión de observadores internacionales que se encargaría de verificar y monitorear la dejación de las armas de esta guerrilla, su presencia se fue extendiendo para hacerle seguimiento a la implementación del proceso.

El organismo monitorea, por ejemplo, la reincorporación de los excombatientes de las FARC, las garantías de seguridad, las garantías jurídicas y algunos asuntos transversales como el enfoque de género en la implementación de lo acordado.

Asimismo, también hace seguimiento al capítulo étnico y la reforma rural contenidas en el Acuerdo, y bajo la apuesta de paz total del Gobierno de Gustavo Petro, se le ha encomendado acompañar algunas de mesas de diálogo.

