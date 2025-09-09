Buscadoras podrían participar en mesas de diálogo: esto dice borrador de decreto

Colombia+20 conoció el borrador del decreto que detalla los lineamientos para la Ley de Mujeres Buscadoras. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

Poco más de un año después de que se aprobara la Ley de Mujeres Buscadoras, el Gobierno prepara el decreto que reglamenta esta norma que reconoce la labor de madres, esposas, hermanas e hijas que han buscado por años a sus desaparecidos en el país.

Colombia+20 conoció el borrador del decreto que detalla los lineamientos de dicha Ley. Entre los aspectos más llamativos está la puesta en marcha del Registro Único de Mujeres Buscadoras y su participación en las mesas de diálogos de paz que adelanta el gobierno.

El Registro Único de Mujeres, que estará bajo la coordinación de la Unidad de Víctimas, es una base de datos que permitirá saber el número de víctimas colaterales de la desaparición forzada. Con este registro, el Gobierno deberá garantizar que tengan vida digna, acceso a vivienda, seguridad social, educación, atención médica e incluso apoyo psicosocial.

Según detalla el borrador de decreto que reglamenta la Ley, en un plazo máximo de seis mesas, la Unidad de Víctimas deberá diseñar, administrar, operar y poner en funcionamiento el Registro Único de Mujeres Buscadoras.

El documento también detalla los requisitos para que las mujeres buscadoras sean acreditadas en este Registro. En coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) se pondrá en marcha un instrumento para dicha acreditación.

El Registro también contará con una variable de temporalidad. Independientemente de que la mujer buscadora haya encontrado a su ser querido desaparecido, podrán continuar dentro de ese Registro.

Mujeres buscadoras podrían participar en diálogos de paz

El borrador de decreto también incluye una sección sobre mecanismos y herramientas de fortalecimiento de la participación de las mujeres buscadoras en la construcción de paz.

En ese apartado el documento detalla que las buscadoras podrán participar en los espacios de diálogo para la paz.

“El Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior y en articulación con la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz, promoverá la participación de mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada en los espacios de diálogo, deliberación y construcción de paz”, se lee en el documento.

En ese contexto, el borrador del decreto también detalla la participación de las buscadoras en las mesas de diálogo que adelanta el gobierno del presidente Petro.

“El Presidente de la República podrá invitar, en instancias avanzadas de las Mesas de Diálogo, a mujeres buscadoras de personas desaparecidas, con el fin de recibir sus aportes, experiencias o propuestas relacionadas con las acciones humanitarias de búsqueda”, señala el borrador.

Asimismo se detalla que esta participación no implicará un vínculo directo con las delegaciones de las partes en negociación.

Este borrador de decreto que reglamenta la Ley estará para consulta hasta el próximo 19 de septiembre.

