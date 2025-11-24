Así será el evento central de la conmemoración de los nueve años del Acuerdo de Paz

Un hombre ondea la bandera de Colombia junto a cientos de personas que se congregaron en la Plaza de Bolívar para observar la firma del nuevo acuerdo de paz el jueVes 24 de noviembre de 2016. EFE/LEONARDO MUÑOOZ Foto: EFE - LEONARDO MU—OZ

El próximo miércoles 26 de noviembre, se realizará el evento central para conmemorar el noveno aniversario de la firma del Acuerdo Final de Paz, un pacto que transformó la historia reciente de Colombia y que hoy continúa siendo una referencia global en la resolución negociada de conflictos, la reincorporación política y la construcción de paz en los territorios.

El evento tendrá lugar en el Auditorio Teresa Cuervo Borda del Museo Nacional de Colombia, en Bogotá, y será un espacio de diálogo y balance convocado por el Gobierno Nacional, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), la Misión de Verificación de la ONU y Colombia+20 de El Espectador.

La jornada se transmitirá en vivo por las plataformas digitales de Colombia+20 de El Espectador, para que ciudadanos, comunidades, academia y organizaciones sociales puedan acompañar esta reflexión nacional.

Durante esta conmemoración, representantes de las altas partes contratantes del Acuerdo, autoridades gubernamentales, integrantes del partido Comunes, comunidad internacional, expertos y líderes territoriales abordarán los avances logrados en estos nueve años, así como los desafíos que siguen marcando la agenda de implementación en un país que continúa en búsqueda de más democracia, más seguridad, más oportunidades y una presencia estatal efectiva en los territorios.

La sesión se abrirá con un saludo protocolario a cargo del ministro del Interior, Armando Benedetti; la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas; el firmante de paz y presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño; y el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča. Este bloque permitirá actualizar el contexto sobre los avances y retos de la implementación.

También tendremos dos intervenciones que ofrecerán una visión introductoria para los dos paneles del día. El primero será el del investigador de la Fundación Ideas para la Paz, Gerson Arias, quien presentará un análisis sobre la participación democrática y las garantías de seguridad, cuestiones centrales del Acuerdo y particularmente relevantes en la coyuntura actual.

Posteriormente, el director de la Agencia de Renovación del Territorio, Raúl Delgado, compartirá una lectura desde los territorios sobre las transformaciones en marcha, el papel de las comunidades y la relevancia de la renovación rural para sostener el proceso de paz a largo plazo.

El primer panel, titulado “Democracia, paz y seguridad”, será moderado por Cindy Morales, editora general de Colombia+20 de El Espectador, y contará con la participación de Gloria Cuartas, el senador Julián Gallo del partido Comunes, el jefe adjunto de la Misión de Verificación de la ONU, Raúl Rosende, y de Diógenes Quintero, representante de las curules de paz por el Catatumbo.

La conversación se centrará en los avances y obstáculos en materia de participación política, presencia institucional y protección de liderazgos sociales y firmantes del Acuerdo, temas fundamentales para consolidar un Estado más democrático y seguro en los territorios más golpeados por la violencia.

El segundo panel denominado “Futuro sostenible de la implementación del Acuerdo”, reunirá experiencias comunitarias y sectoriales clave para entender cómo se vive la paz desde la base social. Participarán representantes de las emisoras de paz; Yolys de Jesús Correa Díaz, lideresa campesina de Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) y defensora de derechos humanos, quien aportará la perspectiva de las mujeres rurales y el acceso a tierras como factores esenciales para transformar los territorios.

La conmemoración de los nueve años del Acuerdo Final de Paz será una oportunidad para reconocer lo avanzado, escuchar las voces de los territorios, revisar los desafíos aún pendientes y renovar el compromiso colectivo por una paz estable y duradera. El evento tendrá transmisión en vivo por las plataformas digitales de Colombia+20, a partir de las 3:00 p.m.

