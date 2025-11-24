Bogotá entrega balance de la implementación del Acuerdo de Paz a nueve años de la firma

En la capital viven más de 380.000 víctimas del conflicto armado y cerca de 700 firmantes de paz. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A nueve años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Farc, Bogotá asegura que sigue al día con varios de los compromisos pactados. La Consejería de Paz informó que hoy impulsa acciones relacionadas con los puntos 1, 2, 3 y 5 del acuerdo. Y en el marco de la conmemoración de la firma, este miércoles, la entidad hará una conmemoración en la que presentará los resultados de estas iniciativas y su impacto en la vida de víctimas y firmantes.

Siga leyendo: Bogotá entregará más de 3.500 apoyos educativos para universitarios, ¿cómo aplicar?

En la capital viven más de 380.000 víctimas del conflicto armado, cerca de 700 firmantes de paz y alrededor de 18.000 familias que han declarado la desaparición forzada de un ser querido. Para la Consejería, estas cifras explican el énfasis distrital en políticas de reparación, reconciliación y garantías de no repetición.

Isabelita Mercado, consejera distrital señaló: “la administración de Carlos Fernando Galán está comprometida con la implementación del Acuerdo porque soñamos con un país distinto, y seguiremos trabajando todos los días por la satisfacción de los derechos de las víctimas y por el tejido social y la reconciliación en Bogotá”.

❤️‍🩹🙌La labor de la búsqueda es un acto de amor y dignidad que en Bogotá honramos. A 9 años del #AcuerdoDePaz, con #BogotáApoyaLaBúsqueda, reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer las capacidades de buscadoras y buscadores y acompañar sus procesos con profundo respeto. pic.twitter.com/zRPWc4hhqV — Alcaldía Local de Chapinero (@AlcaldChapinero) November 24, 2025

¿Qué ha hecho Bogotá en cada punto del acuerdo?

Reforma Rural Integral: en los bordes urbano-rurales de Usme y Ciudad Bolívar, donde se concentra cerca del 20 % de las víctimas de la ciudad, avanza la estrategia denominada Transformaciones Rurales Integrales. En estos sectores, más de 500 personas, entre víctimas, campesinos, mujeres y jóvenes, han participado en procesos que han permitido articular 35 entidades para ejecutar 154 acciones orientadas a cerrar brechas en acceso a derechos y mejorar la oferta institucional en estos territorios. Participación e incidencia política: el Distrito busca fortalecer los espacios de participación creados por el acuerdo. La Consejería de Paz del Distrito dice que reúne hoy a 63 representantes de la sociedad civil y 15 delegados institucionales para trabajar en la resolución de conflictos y en agendas de poblaciones afectadas por la violencia. Además, la Consejería apoya los Consejos Locales de Paz y mantiene interlocución con las 20 Mesas Locales de Víctimas. Reincorporación y fin del conflicto: para los cerca de 700 firmantes de paz radicados en Bogotá, la Consejería puso en marcha una ruta de estabilización socioeconómica, con énfasis en empleabilidad y emprendimiento como garantías de no repetición. En este proceso se han hecho ejercicios de sensibilización con 40 empresas, de las cuales 16 ya han abierto vacantes para firmantes. Asimismo, 35 proyectos productivos reciben acompañamiento técnico y apoyo en especie. Víctimas del conflicto: el Distrito insiste en que las víctimas siguen siendo el centro de su política de paz. A través del programa Bogotá apoya la búsqueda, la Consejería acompaña a familias que buscan a sus desaparecidos en la ciudad y en otras regiones. Este año entregará 25 carpetas a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas para agilizar investigaciones.

👩‍🏫🙇‍♂️Impulsar el legado de la Comisión de la Verdad es clave para la no repetición del conflicto, a 9 años del #AcuerdoDePaz. Con «Romper el Silencio», logramos que 10 colegios distritales de diferentes localidades fomentaran, desde las aulas, el pensamiento crítico en jóvenes… pic.twitter.com/GkdkAxQpq4 — Metro de Bogotá (@MetroBogota) November 24, 2025

En cuanto a la atención humanitaria, el Distrito ha coordinado con Transmilenio la entrega de más de 68.000 pasajes a víctimas desplazadas que llegan a Bogotá. En materia de enfoque diferencial, junto a Integración Social y la Orquesta Filarmónica se han creado cinco Centros Filarmónicos para la Paz, donde 400 niños y niñas víctimas reciben formación musical gratuita. La meta de esta administración es llegar a seis.

Caracterización laboral

La Alcaldía también avanza en la caracterización laboral de más de 2.000 víctimas, un insumo clave para conectar a esta población con empresas y fortalecer su autonomía económica.

Finalmente, este año se prevé la apertura del Centro de Encuentro de Yomasa en Usme, un espacio de atención a víctimas y construcción de paz que no se inauguraba en Bogotá desde 2015, y que contará con presencia de entidades distritales y nacionales.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.