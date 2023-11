“El peor error del Gobierno: dejar que disidencias se presenten como FARC”: Santos

Juan Manuel Santos en acto de conmemoración del Acuerdo de Paz en el Centro Memoria, Paz y Reconciliación. Foto: José Vargas

En el centro de Bogotá se está realizando el evento que conmemora la firma final del Acuerdo de 2016 entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC. Si bien ha habido avances en algunos puntos, preocupa que se vaya a mitad de camino del tiempo de implementación con rezagos y dudas que han hecho tambalear al posconflicto.

Este viernes se conmemoran los siete años del Acuerdo de Paz con las FARC con un evento liderado por el expresidente Juan Manuel Santos, artífice de ese pacto. El encuentro El lugar de encuentro es el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, a donde se lleva a cabo el evento convocado por la Fundación Compaz, que lidera el expresidente Santos, y que reunió a varios de los protagonistas del Acuerdo de 2016. Aunque se esperaba la presencia del presidente Gustavo Petro, desde Presidencia dicen que el mandatario no va.

En este recinto se reúnen este viernes parte de los negociadores del acuerdo, cooperación internacional, acompañante durante y después de la firma, nuevos mandatarios regionales, Iglesia católica, académicos y personas cercanas al proceso de paz de La Habana.

El exministro Cristo hizo un balance de los tropiezos en la implementación del Acuerdo de Paz. Se dirigió explícitamente al expresidente Iván Duque a quien

Juan Fernando Cristo, Claudia López, Leyner Palacios, Juan Guillermo Zuluaga y Nubiua Córdoba (gobernadora electa de Chocó) comienzan este panel respondiendo a la pregunta “¿valió la pena el proceso de paz en Colombia?”.

La alcaldesa saliente de Bogotá, Claudia López, pide que no “nos llamemos a engaño, porque la paz no es sólo de las periferias; Bogotá debe ser epicentro de la paz en el país”.

Juan Guillermo Zuluaga, gobernador saliente gobernador del Meta, insistió en que desde los territorios el Acuerdo de Paz permitió la recuperación de generaciones perdidas. Tema compartido por la nueva gobernadora chocoana Nubia Córdoba, quien dijo que “la paz tiene que llegar al Chocó con desarrollo, no mirarnos sólo cuando pasen episodios como el de Bojayá -que fue emblemático pero algo que vivía el departamento todos los días-. Chocó siempre le ha dicho que sí a la paz y en esta debemos caer siempre”.

De acuerdo con el expresidente, “estamos viendo las consecuencias en la falta de respeto a la comisión de garantías. Que la paz total no opaque la implementación del Acuerdo de Paz. Porque esta es un requisito para las demás paces. Si no se implementa, cualquier otro proceso de paz nace muerto”.

Santos aseguró que está convencido de que el gobierno de Gustavo Petro puede pasar a la historia si implementa la paz del acuerdo de La Habana. Sin embargo, pidió celeridad pues en breve se cumplirá la mitad del mandato de implementación. ”Pronto estaremos ante los ocho años para los 15 que nos propusimos. Hay oportunidad de rectificar y yo espero que el próximo comisionado de Paz venga cargado de decretos y de presupuesto para volver a nombrar un responsable de la implementación.

Además, haciendo la crítica de que “no hay quién responda por eso, no hay infraestructura, no hay presupuesto. Por eso si se logra que ese nuevo comisionado venga con ese decreto y que nombre a una persona que no dependa de él, que tenga autonomía, que tenga poder, por supuesto va a encontrar el apoyo absoluto de los firmantes y del pueblo colombiano. Eso sería una gran solución y yo pensé que el presidente Petro nos traía el día de hoy, pero se lo pedimos desde aquí”. Esto en presencia de Danilo Rueda, comisionado de Paz del actual Gobierno Nacional recientemente removido de su cargo.

La charla de apertura la dio el presidente Juan Manuel Santos. Dijo: “Este es el primer acuerdo en poner a las víctimas como centro, reconocerlas antes de firmar la paz Este es el único acuerdo en el mundo que se ha firmado con el paraguas del Estatuto de Roma y respetando religiosamente todos los tratados sobre DD.HH. Hay 1.400 víctimas reparadas. La meta ambiciosa es de nueve millones. Pero seamos sinceros, esto durará décadas en cumplirse”.

Además, el presidente Santos dijo que el peor error que se ha cometido fue darle la patente de corso a las disidencias de Iván Mordisco para que siguieran con el nombre de FARC- EP y de Estado Mayor Central.

Agregando que: “Lo más grave son los 406 firmantes asesinados que se da por muchos factores, pero también por cuenta de las disidencias que están ejerciendo violencia en los territorios y contra los firmantes de paz. Aquí tengo que hacer un reparo, un reparo serio. Yo creo que el peor error estratégico que ha cometido este Gobierno fue darle patente de corso a la intención de las llamadas disidencias de presentarse como las FARC-EP, y no solo así, sino como el Estado Mayor de las FARC-EP porque el acuerdo que hoy estamos celebrando lo firmamos para que las FARC dejaran de existir como grupo armado, y dejaron de existir. Es un error estratégico que no sé cómo van a solucionar con la comunidad internacional”.

El evento inició con una intervención musical a cargo del Coro Hijos e Hijas de la Paz de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que está conformado por hijos e hijas de excombatientes de las FARC. El coro interpretó cuatro canciones y en el escenario estuvieron Santos y Rodrigo Londoño.

Luego habrá dos conversatorios sobre la implementación del Acuerdo a nivel nacional y regional. En el primero, denominado ‘Los retos y oportunidades de la paz territorial’, participarán Claudia López, alcaldesa mayor de Bogotá; Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta; Nubia Carolina Córdoba, gobernadora electa del Chocó; Juan Fernando Cristo, exministro del Interior; y Leyner Palacios, exintegrante de la delegación de víctimas en La Habana, excomisionado de la Comisión de la Verdad y actualmente experto del Instituto de Paz de los Estados Unidos.

Acto seguido hablará Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas en Colombia. Después se abrirá el segundo panel llamado ¿Cómo va la implementación del Acuerdo siete años después?’, donde participarán Humberto de la Calle, exjefe negociador del Gobierno y senador; el general Óscar Naranjo, exnegociador plenipotenciario del Gobierno y exvicepresidente de Colombia; Rodrigo Londoño, exjefe negociador de las FARC y Carolina Varela, coordinadora e investigadora del proyecto ‘Del Capitolio al Territorio’.

Se espera que las palabras de cierre sean del presidente Petro.

El acuerdo de La Habana no solo marcó un hito como la mayor insignia de éxito en consecuciones de paz en Colombia, sino que se afianzó como el primer paso para pacificar al país. Un reto que está afrontando el actual Gobierno Nacional con la política de paz total. Son innegables los avances en materia de política de tierras, en engranajes para una participación política efectiva, en el funcionamiento en pleno del Sistema Integral para la Paz y en una nueva mentalidad para que el país afronte el problema de las drogas de uso ilícito.

Sin embargo, hay dudas que apremian. Desde la desfinanciación para implementar esta paz (dicho así por el presidente Gustavo Petro el pasado mes de abril), pasando por los asesinatos sistemáticos a firmantes de paz, los desbarajustes del Programa Nacional Integral de Sustitución y rezagos varios en materia de reparación y seguridad, que hacen de este aniversario algo agridulce.

El Acuerdo de Paz apeló desde su construcción a enfocar sus esfuerzos a partir de lo territorial. Se ha querido que la reconciliación, el perdón entre comunidades, entre antiguos actores de la guerra y entre aquellos que lo perdieron, todo se dé en las periferias del país. Aun así, en este nuevo aniversario de la paz con las FARC, las conmemoraciones toman lugar desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en el centro de Bogotá.