ARN destinará $5.000 millones para fortalecer iniciativas y proyectos de ex-FARC

La Agencia de Reincorporación y Normalización

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) anunció el lanzamiento de la Estrategia de Fomento, un mecanismo que busca dar un nuevo impulso a los proyectos de vida de las personas que firmaron el Acuerdo de Paz en 2016 y que siguen comprometidas con su proceso de reincorporación.

A través de esta iniciativa, la entidad destinará un total de 5.000 millones de pesos para financiar propuestas individuales y colectivas que aporten a la reconciliación, al desarrollo social y a la participación política en los territorios más golpeados por el conflicto.

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 29 de septiembre y contempla apoyos diferenciados: mientras los proyectos individuales podrán recibir, por única vez, hasta 49 millones de pesos, las iniciativas colectivas o las organizaciones comunitarias vinculadas a estos procesos podrán acceder a montos de hasta 149 millones de pesos.

Los recursos se entregarán a través de un proceso de selección pública que será evaluado por un comité especializado, encargado de valorar la viabilidad técnica, la pertinencia territorial y el impacto comunitario de cada propuesta.

La Estrategia de Fomento hace parte del Programa de Reincorporación Integral (PRI), que busca articular esfuerzos institucionales y comunitarios para consolidar la paz territorial. En esta ocasión, la ARN decidió orientar los apoyos hacia iniciativas con impacto social, comunitario, productivo y ambiental que puedan fortalecer la confianza en las regiones y generar condiciones de inclusión para las y los firmantes de paz.

Durante el lanzamiento, Tania Rodríguez, directora Programática de la ARN, subrayó que se trata de una oportunidad concreta para traducir las ideas en acciones transformadoras. “Esta convocatoria es una oportunidad concreta para transformar las ideas en acciones de impacto colectivo. Apoyamos proyectos que nacen desde las comunidades, que fortalecen la confianza, la inclusión y la paz desde lo local”, aseguró.

La estrategia contempla tres grandes líneas de trabajo. La primera es la de reincorporación política, enmarcada en el eje temático de la participación ciudadana, que pretende fortalecer los liderazgos y abrir espacios de representación. La segunda es la de reincorporación comunitaria, centrada en el diálogo para la reconciliación y la construcción de paz territorial. Finalmente, la tercera corresponde a la reincorporación social, cuyo énfasis está en el acompañamiento al bienestar psicosocial de las y los firmantes.

Con esta convocatoria, la ARN reafirma la apuesta del Estado por consolidar la reincorporación más allá de los apoyos económicos iniciales, apostando por el sostenimiento de iniciativas que nacen en los territorios y que buscan ser sostenibles en el tiempo.

El objetivo, de fondo, es demostrar que la paz no se reduce a la dejación de armas, sino que implica un proceso constante de inclusión, reconciliación y generación de confianza entre excombatientes, comunidades y Estado.

