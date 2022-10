Acuerdo de Paz: las trabas que Gobierno Duque le puso a instancias de verificación

Gobierno, exFarc y comunidad internacional se reunieron el domingo para relanzar la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

Ambas instancias tuvieron un rezago durante el gobierno de Iván Duque que las veía como un organismo asesor y no como parte del Estado, tal como lo establecía el Acuerdo de La Habana. “A través del gobierno, el Estado tomó la decisión de no cumplir los acuerdos de paz, esa es mi percepción acerca de lo que he encontrado”, dijo el presidente Petro durante el evento.

En esta entrevista, González-Posso habla del freno que se les puso a estas instancias durante el gobierno de Duque y cómo esto redundó en la violencia contra líderes sociales y excombatientes de las Farc.