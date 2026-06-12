En carta, director de ART pide defender a los PDET: “Se oyen voces en sentido contrario”

Director de la Agencia de Renovación del Territorio (ART). Foto: Óscar Pérez

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A 10 días de la segunda vuelta presidencial, el director de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), Raúl Delgado, divulgó una carta pública en la que pidió a las comunidades de los 170 municipios donde se llevan a cabo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) defender los avances alcanzados en la implementación de ese instrumento, creado a partir del Acuerdo de Paz de 2016.

En la misiva, titulada “Defendamos los PDET” y dada a conocer este 11 de junio, el funcionario se dirigió a líderes y lideresas comunitarios, autoridades locales y regionales, así como a los equipos territoriales de la ART, para destacar los resultados obtenidos durante los últimos años.

Entre ellos mencionó la extensión de la vigencia de los PDET hasta 2037, la actualización de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) –el mecanismo para implementar todas las iniciativas de los PDET–, el fortalecimiento de la participación comunitaria y el aumento de las inversiones en estos territorios.

“Hemos caminado juntos cuatro años y sin desconocer que son muchos los retos que hay que superar para avanzar en el propósito de la transformación de los territorios históricamente excluidos y mayormente afectados por la violencia”, señaló Delgado en la carta.

Sin embargo –añade el director de la ART– hay iniciativas que, según él, buscan debilitar esta política pública y a la entidad encargada de coordinarla.

“Ahora se oyen voces y propuestas en sentido contrario al necesario fortalecimiento de los PDET y la propia ART, entidad encargada de coordinar su implementación. Estoy seguro de que eso no pasará, porque los PDET hacen parte del Acuerdo de Paz, y como dije, fue extendida su vigencia, por 10 años más, gracias a la ley 2565 sancionada el 12 de febrero de este año por el presidente Petro”, escribió.

Comprender qué son los PDET es sencillo. Estos programas surgieron en las 16 regiones con más rezagos históricos. Esta estrategia quería inyectar mayor desarrollo en los 170 municipios que las componen y donde viven cerca de 7 millones de personas.

Para identificar las necesidades específicas de cada región PDET se desarrolló un amplio proceso de consulta comunitaria en el que participaron alrededor de 12.000 juntas de acción comunal veredales. A partir de ese ejercicio se establecieron las prioridades de cada territorio, que luego se tradujeron en iniciativas y proyectos regionales. La implementación de esas propuestas se realiza mediante los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), instrumentos que deben revisarse y ajustarse cada cinco años. Precisamente, este año corresponde adelantar una nueva actualización.

Actualmente la ART es la entidad que se encarga de ejecutar los PDET, hacer seguimiento y evaluación.

El director Delgado no mencionó a ningún candidato ni hace referencias directas a la campaña presidencial, la carta se conoce en medio del contexto electoral marcado, entre otras cosas, por el debate sobre el futuro de la implementación del Acuerdo de Paz. Uno de los aspirantes que disputará la segunda vuelta, Abelardo de la Espriella, ha criticado públicamente el pacto que se firmó en La Habana, del cual surgieron los PDET como una estrategia para transformar los 170 municipios más golpeados por la guerra, la pobreza y el abandono estatal.

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Delgado hizo un llamado a los PDET para continuar protegiendo los avances alcanzados. “No me cabe duda que como antes serán las comunidades, los liderazgos campesinos, afro, indígenas, mujeres, jóvenes, víctimas, comunidad LGTBI, firmantes de paz quienes defenderán lo logrado hasta el momento e impulsarán con más fuerza los procesos de transformación territorial hacia el futuro”, afirmó.

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