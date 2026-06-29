Maicao en alerta por expansión de Autodefensas Conquistadoras y guerra con ELN y disidencias

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada tienen presencia en Magdalena, Cesar y La Guajira. Foto: Julián Ríos Monroy

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La expansión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) hacia Maicao está modificando el mapa del conflicto armado en La Guajira. Esa es la principal conclusión de la Alerta Temprana de Inminencia 013 de 2026, emitida por la Defensoría del Pueblo el pasado 17 de junio, pero divulgada este lunes, en la que advierte que el municipio fronterizo enfrenta un riesgo creciente de confrontaciones entre grupos armados ilegales y de nuevas afectaciones contra la población civil.

En Maicao confluyen el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC agrupadas en la Segunda Marquetalia, las ACSN y varias estructuras de criminalidad organizada, tanto locales como transnacionales, que disputan rentas ilegales derivadas de la extorsión, el narcotráfico, el contrabando y el control de pasos fronterizos.

Según el documento, “la pretensión de consolidación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, la presencia del ELN y de las disidencias de las FARC-Segunda Marquetalia, así como el accionar de estructuras de criminalidad organizada, tanto transnacional como local, configuran un escenario de alto riesgo para la población civil”.

Para la Defensoría, el principal cambio en el escenario de seguridad es el proceso de expansión territorial de las ACSN, un grupo que hasta hace pocos años concentraba su presencia en la Sierra Nevada de Santa Marta y que ahora busca consolidar su influencia en uno de los corredores fronterizos más estratégicos del Caribe.

Las Autodefensas Conquistadoras son parte de los grupos que están en la paz total de Gustavo Petro, pero esa mesa no ha tenido ningún avance.

Según la alerta, las ACSN han fortalecido su presencia en el casco urbano y en corregimientos como Carraipía y Paraguachón, en desarrollo de una estrategia para controlar corredores de movilidad y economías ilícitas asociadas a la frontera con Venezuela.

“La incursión de las ACSN en territorios donde otros actores mantienen presencia e influencia incrementa las tensiones y eleva la probabilidad de confrontaciones armadas”, advierte la Defensoría, que también alerta sobre un posible aumento de homicidios, secuestros, amenazas, extorsiones y restricciones a la movilidad de la población civil.

El organismo identifica cuatro dinámicas que hoy explican el riesgo en el municipio. La primera corresponde al control histórico que ejerce el ELN sobre los corregimientos de Carraipía y La Majayura. La segunda ocurre en Paraguachón, donde esa guerrilla y la Segunda Marquetalia mantienen una coexistencia alrededor de los principales pasos ilegales hacia Venezuela, sin enfrentamientos abiertos, pero sí mediante mecanismos de regulación y control sobre las comunidades.

La tercera dinámica se desarrolla en el casco urbano, donde organizaciones como Los Rafita, Los Payasos y La Banda del Oso disputan el control de economías ilegales y sectores estratégicos del municipio. La cuarta, considerada el principal motivo de la alerta, es la expansión de las ACSN y su intención de consolidar un nuevo dominio

Como evidencia de esa escalada, la entidad recuerda el homicidio múltiple ocurrido el 9 de enero en el barrio Altos de Parrantial, donde cinco jóvenes fueron asesinados por hombres armados. También menciona la masacre del 12 de abril en Villa Mery, en la que cinco personas, entre ellas dos menores de edad, murieron tras un ataque indiscriminado atribuido por la comunidad a las disputas entre organizaciones criminales.

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“Estos hechos se complementan con el uso de videos intimidatorios difundidos en redes sociales, en los que se muestran actos de tortura y declaraciones forzadas como mecanismo de disciplina social”, dice la Defensoría.

Hace una semana se vio otra de las consecuencias de esa guerra. Las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta y quienes se movilizan por la Troncal del Caribe vieron el bloqueo en la vía que protagonizaron las ACSN y que duró varios días.

A inicios del año, las ACSN también hicieron cerrar el Parque Tayrona instrumentalizando a las comunidades que viven y trabajan allí.

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Entre las poblaciones más expuestas, según la entidad, aparecen comunidades indígenas Wayuu, campesinos, población afrodescendiente, comerciantes, migrantes, líderes sociales, defensores de derechos humanos, mototaxistas y niños, niñas y adolescentes.

“Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló en su ATI un total de 18 recomendaciones de carácter urgente a entidades como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Gobernación de La Guajira, como también a la fuerza pública, instándoles a tener en cuenta el cumplimiento de los deberes de respeto, garantías y salvaguarda de los derechos humanos”, dice la entidad.

Las acciones incluyen prevención de reclutamiento, protección de comunidad étnicas y fortalecer las investigaciones judiciales contra los grupos armados que actúan en Maicao.

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