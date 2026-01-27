Una hora duró publicada hoja de vida de Álvaro Jiménez para ser embajador ante Unesco

Esto fue lo que se publicó en la página de aspirantes de la Presidencia. Foto: El Espectador y Archivo Particular

La hoja de vida de Álvaro Jiménez Millán, actual jefe de la delegación del Gobierno en el proceso de diálogo con el Clan del Golfo, fue publicada este martes 27 de enero a las 5:47 p. m. en la página de aspirantes de la Presidencia de la República para el cargo de embajador de Colombia ante la Unesco, con sede en París.

El registro —que incluía su nombre completo, número de cédula y el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario, código 0036, grado 25, adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores— fue retirado aproximadamente una hora después sin que hubiera explicación oficial sobre las razones de su publicación ni de su posterior eliminación.

Consultado por Colombia+20 tras la aparición del documento, Jiménez manifestó inicialmente no tener conocimiento de la publicación de su hoja de vida en el portal de Presidencia. “Yo sé que alguna vez se mencionó una cosa de esas”, señaló en un primer contacto.

Posteriormente, y tras revisar la información, Jiménez aclaró que la publicación no implica que vaya a asumir el cargo diplomático. “Eso es una postulación, que se hace pero que solo se cristaliza si uno lo acepta y toma posesión”.

Luego dijo que no la aceptaría. “Yo no lo contemplo (…) Está hecha la postulación, pero no la acepto”.

Jiménez recalcó que su prioridad sigue siendo el compromiso que tiene actualmente como negociadro del Gobierno en el proceso con el Clan del Golfo.

¿En qué va ese proceso de paz?

Con ese grupo armado el gobierno de Gustavo Petro lleva dos rondas de negociación que se han llevado a cabo en Doha, Catar. Por ahora ese diálogo de paz ha tenido como avances acuerdos sobre el respeto de las elecciones, desvinculación de menores y sustitución de cultivos.

En la segunda ronda de negociación, el pasado 5 de diciembre, las delegaciones también acordaron la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Chocó y Córdoba. La resolución para la creación de esas Zonas fue firmada por el presidente Gustavo Petro el pasado 23 de diciembre.

Hace dos días El Espectador dio a conocer la demanda que busca tumbar esas zonas de ubicación.

El recurso señala que el Consejo de Estado debería declarar nula esa orden del gobierno Petro porque la Presidencia habría infringido normas que debía tener en cuenta para expedir la resolución, especialmente una sentencia de 2023 de la Corte Constitucional en la que el alto tribunal condicionó la creación de este tipo de espacios a la expedición previa de una ley de sometimiento por parte del Congreso.

La breve publicación y retiro de la hoja de vida ocurre en un contexto de sensibilidad política alrededor de los procesos de paz y de los movimientos internos en el Ejecutivo. De hecho, varias denuncias, algunas hechas por este diario, hablan de despidos y contrataciones inusuales en distintas entidades, como la Cancillería.

Hasta el cierre de esta edición, ni la Presidencia de la República ni la Cancillería habían emitido un pronunciamiento oficial sobre la publicación de la hoja de vida de Jiménez ni sobre una eventual designación ante la Unesco.

