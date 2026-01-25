Logo El Espectador
Judicial
La demanda que busca tumbar las zonas especiales que creó el gobierno para el Clan de Golfo

Dos abogados, entre ellos un exdefensor del presidente Gustavo Petro, buscan anular la resolución con la que la Presidencia creó tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para este grupo criminal en Tierralta (Córdoba), Belén de Bajirá y Unguía (Chocó). El recurso argumenta que el jefe de Estado interpretó la ley a su antojo. En los territorios tampoco es claro cómo funcionará ese mecanismo.

25 de enero de 2026 - 01:58 a. m.
La resolución de la Presidencia de la República no solo crea tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). También suspende las órdenes de captura, incluidas las solicitudes de extradición, para algunos de sus integrantes, como alias "Chiquito Malo", buscado por la justicia de los Estados Unidos.
La resolución de la Presidencia de la República no solo crea tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). También suspende las órdenes de captura, incluidas las solicitudes de extradición, para algunos de sus integrantes, como alias "Chiquito Malo", buscado por la justicia de los Estados Unidos.
Una demanda que llegó al Consejo de Estado busca tumbar la resolución con la que el gobierno del presidente Gustavo Petro ordenó la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en los departamentos de Córdoba y Chocó, para el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia. El objetivo es suspender las órdenes de captura vigentes y llevar a los 8.945 integrantes de ese grupo ilegal, más conocido como Clan del Golfo, a lugares de concentración, al tiempo que avanzan las negociaciones de paz con ellos. El recurso argumenta que la...

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
