Atentados y asesinatos: ELN recrudece sus acciones violentas tras fin del cese

El Gobierno y esa guerrilla deberían sentarse ya a la mesa para saber si habrá o no prórroga, pero los diálogos siguen congelados. Foto: Agencia AFP

El proceso de paz entre el Gobierno y el ELN pareciera sumirse cada vez más en lo que ha sido una de sus mayores crisis. A pesar de los reiterados llamados del equipo negociador de Gustavo Petro para reactivar la mesa de diálogo -el más reciente justamente el viernes pasado-, este fin de semana se reportaron hostigamientos por parte de esa guerrilla contra la fuerza pública en por lo menos tres departamentos del país.

El pasado viernes, 30 de agosto, la delegación de Gobierno emitió un comunicado para insistir en la necesidad de retomar las conversaciones y prorrogar el cese al fuego a la mayor brevedad, incluso después de una ola de atentados a oleoductos en Arauca. Justo ese mismo día, el Ejército confirmó la muerte de dos soldados en El Carmen, Norte de Santander, y señalaron al ELN como responsables. A través de un comunicado, las Fuerzas Militares explicaron que los soldados fueron interceptados por integrantes de esa guerrilla.

El Ministerio de Defensa, en cabeza de Iván Velásquez, se sumó a los pronunciamientos sobre la muerte de los soldados: “Este infame ataque del ELN evidencia su falta de compromiso con la paz y con el país. Las operaciones ofensivas siguen en marcha para llevar a los responsables ante la justicia”, dijo el ministro.

En esa misma línea de crítica ya se había pronunciado también el consejero comisionado Otty Patiño, quien envió varios mensajes sobre una postura más aguda por parte del Gobierno. “Ya se están agotando las posibilidades. El gobierno ha hecho la oferta, de tal manera que ellos están pateando la lonchera, como se dice”, indicó Patiño. Sus declaraciones se dan en un contexto de cruce de mensajes en los que el Ejecutivo ha sido insistente en retomar la mesa y reactivar las actividades que le den salida a la crisis que se viene cocinando desde hace seis meses.

Lea también: Gobierno Petro endurece su postura con ELN: “Se agotan las posibilidades de paz”

Sin embargo, el ELN se ha mantenido resistente a la invitación y en repetidas ocasiones han emitido declaraciones en las que reiteran que el Gobierno Nacional ha incumplido acuerdos y ha promovido fracturas internas en la guerrilla. Precisamente, dos de los grandes pilares de la crisis en ese proceso se debe al diálogo independiente que el Ejecutivo inició con Comuneros del Sur, otrora frente del ELN que se separó del grupo armado en mayo pasado y adelanta negociaciones en Nariño.

A eso se sumó el vencimiento del ultimátum que dio esa guerrilla para que el Gobierno emitiera un decreto que los sacara de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO).

En ese contexto, y a pesar de los llamados del Gobierno, los ataques no dan tregua. El pasado 1 de septiembre, se reportó el atentado a una base militar en Tame (Arauca) y el asesinato de dos soldados. Asimismo, la comunidad denunció hostigamientos en el caso urbano de Saravena. En las últimas semanas, en ese departamento se registraron varios ataques a la estación de Policía en Fortul y contra el oleoducto Caño Limón - Coveñas.

La Federación de Juntas de Acción Comunal del departamento de Arauca emitió un pronunciamiento público tras el asesinato de dos líderes sociales en una semana. En el comunicado que conoció Colombia+20 piden que de manera urgente se brinden garantías a la labor del movimiento social que además sufre una fuerte estigmatización y señalamiento por grupos armados en la zona.

Le puede interesar: Viaje al corazón de Arauca, donde la lucha social resiste guerra de ELN y disidencia

“Era lo que se esperaba luego de que no se reactivara el cese al fuego, ni se haya llegado a ningún acuerdo entre las dos partes. Creemos que van a seguir pasando cosas así si no se llega a algo en los próximos días. Eso es lo que pasa aquí cuando no hay cese al fuego”, comentó un habitante de ese departamento.

Precisamente, la Defensoría solicitó acciones de protección a la población civil debido al recrudecimiento de la violencia en Arauca. En esa denuncia, la entidad advirtió sobre los niveles de riesgo que aumentaron a causa de la no ratificación o continuidad del cese al fuego bilateral con las disidencias del Estado Mayor Central y con el ELN. “Se dejó constancia de que las dos estructuras armadas podrían atacar a las comunidades, fuerza pública, institucionalidad e infraestructuras petrolera y energética”, indicó la Defensoría.

Y el panorama no es diferente en Cauca, donde este lunes, 2 de septiembre, se reportó un combate que dejó cuatro militares heridos en la vereda Lerma, del municipio de Bolívar.

Frente a este panorama, varios analistas que han seguido de cerca el proceso de diálogo ya habían previsto el aumento de ataques en zonas del país como Arauca, donde existe mayor presencia del ELN, e incluso apunta a la posibilidad de un congelamiento indefinido de la mesa de diálogo.

Estos ataques, sumados a los de la semana contra el oleoducto Caño-Limón Coveñas y al bicentenario -algo que no se presentaba hacía dos años- causann preocupación porque ocurren en medio de la peor crisis de la negociación de paz.

En medio de los diálogos con el Gobierno Petro, la mayoría de los frentes del ELN han disminuido su actuar violento, especialmente durante los 12 meses que duró el cese al fuego bilateral (del 3 de agosto de 2023 a la misma fecha de este año). Sin embargo, ante el vencimiento del cese y la falta de acuerdo para prorrogarlo, las dudas sobre el comportamiento de la guerrilla comenzaron a crecer.

Ya en el pasado se ha visto el uso de la violencia terrorista por parte del ELN en medio de los procesos de paz. No hay que olvidar que la última negociación con ese grupo, durante el Gobierno de Iván Duque, quedó suspendida como respuesta al tentado con un carro bomba a la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá, el 17 de enero de 2019, que dejó 23 muertos y 87 heridos.

Enfrentamiento entre disidencias en El Plateado, Cauca

A los ataques recientes del ELN se le suman enfrentamientos entre disidencias que empeoran el contexto de seguridad en el país. En la mañana de este lunes, 2 de septiembre, el Ejército reportó acciones ofensivas entre la Segunda Marquetalia y el frente Carlos Patiño, del Estado Mayor Central, bajo el mando de Iván Mordisco.

El enfrentamiento tuvo lugar en la vereda La Ceiba del corregimiento de El Plateado, en Argelia (Cauca). “Su accionar delictivo pone una vez más en riesgo a las comunidades, quienes han quedado en medio del fuego cruzado de estos grupos ilegales”, señaló el Ejército.

Actualmente, la disidencia de Mordisco no está en la mesa de negociación del Gobierno, en la que hoy por hoy solo participan los frentes bajo el mando de Calarcá Córdoba. Por su parte, la mesa con la Segunda Marquetalia sigue congelada hasta que el Gobierno levante la orden de captura contra Iván Márquez, comandante de esa disidencia.

✉️ Si tiene información o denuncias sobre temas relacionadas con la paz, el conflicto, las negociaciones de paz o algún otro tema que quiera compartirnos o que trabajemos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com o aosorio@elespectador.com