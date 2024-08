¿No sirvió ultimátum? Se cumplió plazo de ELN a Gobierno, pero sigue en lista GAO

La mesa de diálogo entre el Gobierno y el ELN atraviesa una de sus mayores crisis desde hace casi seis meses. EFE/Alto Comisionado Paz Foto: EFE/Alto Comisionado Paz - Alto Comisionado Paz

Tras el vencimiento del plazo que el ELN le había dado al Gobierno para que emitiera un decreto que retirara a esa guerrilla de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO), y ante la ausencia de una respuesta concreta por parte del equipo negociador del presidente Gustavo Petro, aumenta la incertidumbre sobre el rumbo que tomará ese proceso de paz que hoy por hoy atraviesa una de sus mayores crisis.

“El Decreto Presidencial para retirar al ELN de la lista de los GAOs debería haberse emitido en junio de 2023, jamás hemos recibido explicación alguna de las razones de no haberlo hecho. Pese a este incumplimiento y en aras de seguir reafirmando nuestra voluntad de paz tenemos la disposición de esperar hasta el 23 de agosto para que se haga público el Decreto”, dijo la guerrilla el pasado 6 de agosto.

En el comunicado, la guerrilla también afirmó que, tras el fin del cese al fuego y durante ese lapso de tiempo no adelantaría acciones ofensivas contra la fuerza pública. Ahora, con el fin del ultimátum, hay temor de que se reanuden los ataques y ofensivas.

20 días después de ese comunicado, la delegación de Gobierno en esos diálogos no afirmó ni negó la solicitud.

El único pronunciamiento reciente fue el del alto consejero comisionado, Otty Patiño, quien aseguró que para emitir ese decreto es necesario un trámite en el congreso, pero resaltó que ahora no hay ambiente favorable para eso.

Asimismo, precisó que “es suficiente lo que ya se ha hecho en considerarlos un GAO al margen de la ley, que es de alguna manera lo que lo caracteriza como un actor político. Llamarlos un grupo armado rebelde, o cualquier otra denominación, significaría algo que depende del Congreso y no del presidente de la república”.

Sin embargo, el retiro de la lista GAO es la principal petición de esa guerrilla para darle continuidad a la mesa de diálogo, incluso el pasado 3 de agosto, al filo del fin del cese al fuego que, en efecto, no logró una prórroga, el ELN se refirió a ese tema.

“Si es de interés del Gobierno darle continuidad, y aprovechando que su Delegación de Diálogos ha manifestado que ‘existe una resolución presidencial en la que se reconoce de manera explícita el carácter político del ELN y su condición de organización armada rebelde’, entonces haga efectivo el decreto presidencial retirando al ELN de la lista de los GAO”, indicó entonces la guerrilla.

Y agrega: “Si se hace público en ese lapso, la Delegación de Diálogos del ELN será orientada para asistir a una reunión extraordinaria con la Delegación del Gobierno, con el propósito señalado en nuestro anterior comunicado”.

¿Qué viene para el proceso tras cumplirse el tiempo del ultimátum?

El senador Iván Cepeda, negociador del Gobierno, aseguró que no van a permitir mensajes en tono de ultimátum.

“No está cerrado ni cierra las puertas a cualquier clase de discusión y debate en la mesa, pero no a través de la vía de la imposición, no a través de la fijación unilateral de fechas inexorables y con el tono y la forma de un ultimátum. Eso no es aceptable, el Gobierno no lo acepta y sencillamente no accede a eso, así de sencillo”, ha dicho Cepeda en varios pronunciamientos.

Para analistas que han seguido de cerca el proceso de paz con el ELN, es posible que la mesa continúe en un congelamiento mucho más extenso, pero no descartan la posibilidad de que se reactive la ofensiva en territorios del país.

“Lo que vamos tener es una especie de una actitud defensiva pero sujeta a situaciones particulares de territorios específicos. Las treguas se van a ir rompiendo en la medida en que por ejemplo las AGC sigan con su expansión. Hay que estar alertas con una acción de fuerza en espacios urbanos o el congelamiento indefinido de la mesa”, señaló el profesor Luis Fernando Trejos en conversación con La Silla Vacía.

