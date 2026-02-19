Autodefensas de la Sierra se comprometen a no reclutar niños y a no interferir en elecciones

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada son consideradas como un grupo heredero del paramilitarismo. Foto: Julián Ríos Monroy

El espacio de diálogos sociojurídico entre el Gobierno Petro y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra de la Sierra Nevada (ACSN) dio a conocer la firma de varios acuerdos con el Gobierno para el fortalecimiento del proceso, la protección de menores de edad y el desescalamiento de la violencia en los municipios de Dibulla (La Guajira), Santa Marta y Ciénaga.

Los compromisos –que quedaron pactados en una sesión de trabajo que sostuvieron las delegaciones este 18 de febrero en la ciudad de Bogotá– hicieron énfasis en el respeto de los derechos de la población civil, especialmente de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, siguiendo el Derecho Internacional Humanitario.

“Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada se comprometen a cesar los homicidios y a abstenerse de realizar actos crueles, inhumanos o degradantes contra la población civil”, se lee en el acuerdo.

El grupo heredero del paramilitarismo señaló que no reclutará a menores de edad y, que en caso de identificarlos en sus filas, “se comprometen a facilitar su desvinculación inmediata y su puesta a disposición de las autoridades civiles competentes para el restablecimiento de sus derechos”.

También reiteró su compromiso a frenar las actividades hostiles contra la Fuerza Pública “así como a no realizar ataques contra instalaciones militares o policiales; compromiso establecido desde el inicio del Espacio de Conversaciones”.

Además, se comprometió a no interferir en el desarrollo de las elecciones legislativas y presidenciales que está próximas a desarrollarse.

Este acuerdo sobre los comicios se suma a los que han hecho otros grupos armados que están dentro de las negociaciones de paz total del Gobierno Petro, entre ellos, Comuneros del Sur, la disidencia de Calarcá Córdoba, conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), el Clan del Golfo y la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).

Los compromisos para fortalecer el proceso y el sometimiento a la justicia

El documento firmado por las delegaciones también deja acuerdos para fortalecer el proceso con ese grupo, que anunció el Gobierno en febrero de 2024.

“Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada reiteran el compromiso de abstenerse de entorpecer, condicionar, obstaculizar o interferir en la ejecución de los programas, proyectos y acciones liderados por el Gobierno Nacional y por las autoridades locales en el marco de este proceso”, se lee en el documento que uno de los documentos que dieron a conocer.

Con el fin de avanzar en los distintos puntos de los acuerdos, el documento también establece que se podrán crear comisiones y grupos de trabajo para poder avanzar en los distintos puntos de los acuerdos. “En estas podrán participar entidades nacionales y autoridades judiciales”, señala uno de los acuerdos.

Además, miembros de la Fuerza Pública y de la Policía Nacional –delegados por el Ministerio de Defensa– podrán participar en las sesiones del proceso. Por su parte la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de los Estados Americanos (MAPP/OEA) seguirá verificando el espacio de diálogos.

El documento también aborda el sometimiento de las ACSN a la justicia y subraya que cualquier beneficio legal o trato favorable estará condicionado a su colaboración efectiva con la justicia y a su aporte real al esclarecimiento de la verdad.

“Cualquier prerrogativa, tratamiento jurídico favorable o beneficio se encuentra condicionado a la colaboración efectiva con la administración de justicia y a su aporte real al esclarecimiento de la verdad, comprendiendo que el otorgamiento y alcance de estos corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales competentes”, dice el documento.

Aunque todos esos compromisos se concentran en los departamentos de Magdalena y La Guajira, las ACSN dejaron de actuar exclusivamente en su zona histórica de influencia en la Sierra Nevada y avanzaron hacia corredores estratégicos, en disputa con otras estructuras armadas, especialmente con grupos como el Clan del Golfo.

