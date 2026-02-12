Mesa con bandas de Medellín: los reclamos de la sociedad civil por anuncio de acuerdo de paz

Una de las bandas que hace presencia en la columna nororiental es Los Triana. Foto: Edinson Arroyo

Una serie de movimientos sacudieron esta semana el tablero de la paz urbana de Medellín y el Valle de Aburrá: la renuncia de Freyner Alfonzo Ramírez García –conocido como Carlos Pesebre– a su papel de vocero de las estructuras armadas en la mesa de negociación y el anuncio ese mismo día de un “acuerdo condicionado de paz” que buscan firmar las partes antes de que culmine el Gobierno Petro.

Tras conocerse ambos hechos, la Mesa Metropolitana de Paz Urbana del Valle de Aburrá –un colectivo que agrupa a organizaciones de la sociedad civil– publicó una carta en la que pidió al Ejecutivo que “se reconozca a la sociedad civil como actor fundamental, legítimo y vinculante en la construcción de la Paz Total en Medellín y el Valle de Aburrá”.

La misiva fue, en efecto, una respuesta a los movimientos en el proceso de negociación que se adelanta en la cárcel La Paz de Itagüí desde junio de 2023. Así lo explicó a este diario Carlos Augusto Henao, vocero de la mesa Noroccidental de paz.

“La hicimos a raíz del problema, la preocupación y la incertidumbre que nos generó conocer de manera extraoficial y no a través de los canales del Gobierno que había renunciado Freyner (...) porque si se va Freyner, mañana se va a querer ir otro. Para nadie es un secreto que la vocería de Freiner Ramírez es muy importante para la historia de este proceso”, dijo Henao.

La alerta a que se caiga el proceso de paz se suma a la preocupación de que la mesa se construya sin las comunidades, que durante años han impulsado la paz en el territorio.

El temor principal es que en el "acuerdo condicionado de paz anunciado el lunes por las delegaciones de Gobierno" y de las bandas urbanas del Valle de Aburrá se mencionan dos temas: mecanismos de participación y vinculación de la ciudadanía, lograr las condiciones para la memoria y la reivindicación de las víctimas

Henao aseguró que la Mesa Metropolitana de Paz Urbana desconocía los términos de ese pacto que, según explicó la senadora y delegada del Gobierno Isabel Zuleta, se venía trabajando desde el pasado octubre.

En ese contexto, la carta de la sociedad civil advierte que la paz total y la paz urbana “no pueden hacerse como acuerdos entre élites” ni mediante diálogos alejados de los territorios, y reclama un rol central para la sociedad civil: “No somos actores secundarios: somos dolientes del territorio, guardianes de la vida y gestores reales de la transición a la legalidad y la convivencia”.

Pese a las dudas que persisten sobre cuál será lugar de las organizaciones de la sociedad civil en el acuerdo que se busca firmar, Henao señala que recibieron el anuncio con una mirada positiva y dijo que el próximo sábado la delegación de Gobierno convocó una reunión para socializar este pacto.

“Nosotros celebramos este acuerdo. El sábado apenas nos van a hacer la socialización, pero vemos con muy buenos ojos que por fin se hable de un acuerdo en el que como sociedad civil nos van a tener en cuenta, pues a nosotros esto no se puede seguir construyendo como se han construido los pactos de las élites”, señaló.

¿Cómo ha sido la participación de la sociedad civil en la mesa?

Según explicó Henao, hasta ahora la participación de las comunidades se ha limitado a acercar la delegación del Gobierno a los territorios y generar confianza con líderes y organizaciones. “Pero no hemos jugado un papel determinante dentro de la mesa”, añadió.

No obstante, el vocero dice que su participación ha sido activa y constante. “Hemos estado muy vinculados en darle vida, en darle oxígeno al espacio, en dar propuestas propuestas en cuanto a alternativas y soluciones del desescalamiento del conflicto. A nosotros nos han llamado a hacer de algunos espacios, de algunos escenarios, en los que hemos estado participando de una manera fuerte y decidida”.

Algunas de las “soluciones” que han surgido de la sociedad civil son las propuestas de cero extorsión, cero fentanilo, cero homicidios. “Además, junto con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) se elaboró la Maqueta de Paz, que es toda la locomotora social de proyectos de intervención en los territorios del área metropolitana del Valle de Aburrá”, dijo Henao.

El comunicado de la Mesa Metropolitana se refiere justamente a ese mecanismo. “Es imperativo que el Estado materialice y garantice la Maqueta de Paz Urbana como instrumento de planeación territorial, conforme al marco jurídico de la Ley 2272, en articulación directa con los acuerdos de paz, los Espacios de Conversación Socio-Jurídicos (ECSJ) en curso y los instrumentos previstos en el artículo 23 de la Ley 2294 de 2023, corrigiendo los rezagos institucionales que hoy limitan su implementación efectiva”, se lee en la misiva.

Otro de los vacíos de la mesa que identificó Henao es la falta de consolidación de los proyectos productivos. “Si usted está ya sentado en una mesa de paz, yo no entiendo por qué hoy no hay proyectos productivos encaminados a que esos jóvenes y necesitados puedan avanzar a la par de la mesa”, dijo el vocero.

La lectura sobre la salida de Carlos Pesebre de la mesa

La renuncia de Carlos Pesebre a la mesa abrió una discusión sobre el estado real del proceso y sobre si el anuncio del acuerdo condicionado era una forma de “tapar” las acusaciones que hizo el vocero.

Para Henao, la lectura debe ser otra. “Quizás lo que pasó con la renuncia de Freyner está acelerando el proceso. Si ahorita se van a dar los proyectos y las cosas van a salir a flote y las vamos a sacar adelante, maravilloso, porque yo creo que eso es lo único que le falta a la paz. Sí, hay unos errores (en la mesa), pero si esa carta sirve para acelerarlo, pues bienvenida”, afirmó el vocero.

El objetivo, dijo, debe ser uno: que se concrete la paz en el territorio. Por eso la carta de la sociedad civil manifiesta que no permitirán que “el sueño colectivo de la paz se diluya o se instrumentalice por intereses políticos o personales”.

Al final, señaló Henao, el mensaje también tiene un propósito político claro: recordarle al Gobierno que la sociedad civil es un actor indispensable de “ese sueño”. “Nada para nosotros, sin nosotros”, se lee en la carta.

