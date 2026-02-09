Carlos Pesebre renunció a mesa de paz urbana en Medellín: “se ha actuado con improvisación”

Carlos Pesebre (izquierda) en un encuentro entre la delegación del Gobierno y bandas criminales en Medellín. Foto: Consejería Comisionada de Paz

La mesa de negociación de paz con las bandas urbanas de Medellín y el Valle de Aburrá queda en vilo tras conocerse la renuncia de Freyner Alfonzo Ramírez García –conocido como Carlos Pesebre– como vocero principal de las bandas criminales en el espacio de diálogo sociojurídico que se desarrolla en la cárcel La Paz de Itagüí desde junio de 2023.

A través de una carta con fecha del 31 de enero y dirigida al consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, Pesebre anunció su salida del proceso.

En la misiva, reconoció que la mesa ha logrado avances relevantes, entre ellos la “histórica reducción de los índices de homicidio” en el Valle de Aburrá, pero advirtió que el proceso terminó sumido por la improvisación, la falta de claridad institucional y la ausencia de garantías para quienes participan en la mesa.

“Del Espacio de Diálogo Sociojurídico y su dinámica en favor de la paz urbana se esperaban grandes resultados, y de hecho se lograron avances tangibles, como la histórica reducción de los índices de homicidios. Sin embargo, se ha actuado con improvisación, sin asesoramiento profesional y a veces con desdén, aun sabiendo que es una de las mesas más sólidas de las que tiene abierta la Paz Total del Gobierno Petro”, se lee en la misiva.

Según Ramírez García, esa falta de conducción clara llevó a los diálogos a un punto muerto y dejó el proceso en una “informalidad persistente”, que terminó afectando la confianza del espacio. “Las expectativas, promesas y esperanzas generadas ante las comunidades, los líderes sociales y las personas privadas de la libertad en las cárceles del Valle de Aburrá solo contribuyeron a la pérdida de credibilidad”, escribió Pesebre.

En la carta, Ramírez García también cuestionó el manejo político del proceso y aseguró que, en lugar de abrir el diálogo a la sociedad, la mesa fue aislada. Para él, eso despertó suspicacias entre sectores críticos de la agenda de paz del Gobierno y generó un alto nivel de inseguridad jurídica.

“La mesa dirigida por el Dr. Patiño quedó supeditada al curso de la contienda electoral Todas estas situaciones nos han generado un alto grado de inseguridad jurídica y física, tanto a nosotros como a nuestras familias y a líderes sociales que, sin tener que ver con las estructuras, le apostaron a la paz”, añadió.

Aunque reiteró su convicción en el diálogo como camino para la paz urbana, para él se proceso no puede continuar “bajo condiciones de improvisación ni supeditado a la contienda electoral”.

