Llegará al teatro el caso de La Danta, uno de los primeros de restitución de tierras colectiva en Colombia

¿Cómo puede el arte ayudarnos a comprender los desafíos jurídicos y humanos de la restitución de tierras del campesinado en zonas protegidas? En su nueva temporada de Periodismo en Vivo, Rutas del Conflicto asume este reto con una puesta en escena que une periodismo, teatro y memoria para contar la historia de una comunidad que lleva años reclamando, entre otros, su derecho a la tierra.

La obra se centra en el caso de La Danta, un extenso territorio ubicado en el Parque Nacional Natural Nudo de Paramillo, en el sur de Córdoba, y surge de una colaboración con la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización que defiende los derechos humanos en Colombia desde 1988.

La función se presentará en el Teatro Libre de Chapinero, el martes 4 de noviembre a las 7:00 p. m., con entrada libre previa inscripción a través de las redes sociales de @Coljuristas y @rutasdelconflicto.

El montaje revive, a través del teatro y la investigación periodística, el proceso jurídico y psicosocial que la CCJ lidera desde 2018 junto con la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor) y la comunidad campesina de La Danta, integrada por aproximadamente 55 familias que habitan el sur de Córdoba desde los años 60.

“Conformamos esta alianza con la Comisión Colombiana de Juristas porque nos interesa seguir dando a conocer historias en formatos novedosos que puedan acercar a las personas a historias complejas como la de los conflictos por la tierra. Con este ejercicio artístico y pedagógico se busca humanizar la discusión jurídica, hacer visibles los derechos vulnerados y promover una comprensión colectiva de la justicia, la reparación y la memoria en Colombia”, aseguró Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto.

“La obra narra cómo estas familias, que construyeron su proyecto colectivo de vida a través de actividades campesinas, fueron desplazadas mayoritariamente por el conflicto armado en dos ocasiones, 2008 y 2016, y hoy buscan que el Estado colombiano reconozca su derecho a la restitución y reparación integral”, dijo Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas.

A través de un lenguaje escénico sensible y documental, el público conocerá cómo la comunidad desarrolló su proyecto en medio de la selva del nudo del Paramillo, y cómo hoy exige que su restitución se garantice mediante predios en compensación por fuera del área protegida, que sean vecinos y que les permitan reconstruir su vida colectiva sin romper sus lazos comunitarios.

El caso de La Danta marcó un precedente. Se trata de uno de los primeros procesos de restitución colectiva en Colombia que se desarrolla respecto de un Parque Nacional Natural, un territorio protegido clave para el equilibrio ambiental del país.

A través de una demanda interpuesta recientemente, la CCJ, Ascsucor y la comunidad pidieron al Estado colombiano garantizar la restitución como derecho fundamental, con base en el artículo 22 de la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo), que abre la posibilidad de compensar tierras al campesinado en contextos de áreas protegidas.

El caso también incorpora un enfoque de género, al reconocer las exclusiones históricas que han enfrentado las mujeres campesinas para ser titulares de tierras y al exigir que se les garantice la propiedad en igualdad de condiciones.

El perfomance ¿Restitución de tierras en un Parque Nacional? El caso de la comunidad campesina de La Danta será un espacio para comprender y dialogar sobre las complejidades de la restitución de tierras, la resistencia campesina y la relación entre justicia y naturaleza.

