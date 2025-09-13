Conversaciones pendientes: empresas, restitución y violencias en zonas de conflicto

El próximo miércoles 17 de septiembre, se realizará el panel Poder y territorio organizado por Rutas del Conflicto en el edificio Jockey Club de la Universidad del Rosario. Foto: Rutas del Conflicto

Colombia vive en un nuevo ciclo de violencia sin que la mayoría de la población comprenda el contexto del conflicto armado de hace un par de décadas. Aunque la justicia ha avanzado, aún no es claro el rol de diferentes empresas y sus responsabilidades en hechos relacionados con la violación de derechos humanos.

El medio de comunicación Rutas del Conflicto, que ha trabajado durante más de 10 años en investigaciones sobre la violencia que ha vivido el país, lanza un proyecto con ocho reportajes, que buscan develar el rol de actores empresariales dentro de las dinámicas del conflicto. Además, las consecuencias de estas acciones en las víctimas de diferentes regiones.

En el evento, además de presentar el trabajo periodístico, se realizarán dos paneles que buscan abrir un espacio de reflexión sobre la responsabilidad de actores privados en graves violaciones de derechos humanos, y por otro, las barreras que aún enfrentan las víctimas de despojo de tierras para regresar, pese a tener la justicia de su lado. “Esto es importante porque se habla poco de la participación de empresas en la guerra en empresas. No es que las empresas sean malas, es importante ver desde lo periodístico e investigativo lo que sucedió con esto”, explica Oscar Parra, director del Rutas del Conflicto.

Las investigaciones tuvieron el apoyo de la fundación Heinrich Böll, que también ha documentado la cooptación y la captura del Estado, por parte de grandes poderes políticos y económicos, además de estructuras de crimen organizado. “En cada reportaje, al recorrer los territorios, Rutas es esa cámara, esos oídos y esos ojos; es el papel y el lápiz que registran lo que después necesitamos ver y leer sobre lo que ocurre en lo profundo de las regiones del país”, señaló Luisa Rodríguez, coordinadora del programa de democracia y derechos humanos de la fundación.

Por ejemplo, uno de los reportajes, Empresa que compró tierras a palmero vinculado con paramilitares sigue intimidando a víctima, evidencia las dificultades que enfrentan las víctimas incluso después de haber obtenido jurídicamente la restitución de sus tierras. Los campesinos no han podido regresar porque los ocupantes les imponen obstáculos e incluso, han recurrido a la violencia, mientras que en otros casos son los grupos armados quienes impiden su retorno.

“Las investigaciones avanzan en dos direcciones. La primera aborda los deberes de las empresas en materia de derechos humanos en contextos donde hay presencia de grupos armados”, afirmó Pilar Puentes, editora de Rutas.

El evento se realizará el miércoles 17 de septiembre a las 5:00 pm, en las instalaciones del Jockey Club y contará con los siguientes invitados: Nury Jatsu Martínez Novoa, abogada de la Comisión colombiana de Juristas; Viviana Tacha de la organización Siembra; Alirio Uribe, representante a la cámara y Francisco Henao, abogado defensor de Derechos Humanos. Para asistir, podrán inscribirse a través de este formulario.

