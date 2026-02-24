Captura de jefe de Los Shottas “reafirma que no hay impunidad en diálogos”: Fabio Cardozo

Jefe de delegación durante el evento Iniciativas de paz, realizado por la Unión Europea y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) en Buenaventura Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Fabio Cardozo, coordinador de la delegación del Gobierno en el espacio de conversación sociojurídico de Buenaventura, habló sobre la captura que se dio el viernes en España de Diego Fernando Bustamante Segura, conocido como Diego Optra, señalado jefe de la banda criminal Los Shottas y uno de los participantes en la mesa instalada con estructuras armadas urbanas del puerto.

Para Cardozo, la detención —anunciada por el presidente Gustavo Petro— envía un mensaje claro: el diálogo no suspende la acción judicial ni implica blindajes. “Con Los Shottas nosotros sostenemos diálogos, diálogos de paz, pero lo que significa esto es que los diálogos de paz no significan de ninguna manera impunidad. Los diálogos de paz tienen que conducirnos a nosotros a la paz en la medida en que logramos nosotros disminuir violencias y avancemos hacia un sometimiento a la justicia”, afirmó.

Optra era considerado uno de los mandos visibles de Los Shottas, organización enfrentada históricamente con Los Espartanos por el control territorial en Buenaventura. Su captura se produjo mientras avanzaban los acercamientos en el marco de la política de paz urbana del Gobierno.

Según Cardozo, lejos de debilitar la mesa, la detención puede contribuir a reafirmar que el único camino viable para estas estructuras es el tránsito a la legalidad. “Eso está en la ruta de nuestras principales preocupaciones y propósitos”, sostuvo. A su juicio, el mensaje también alcanza a otras bandas vinculadas al espacio sociojurídico, en el sentido de que el diálogo debe desembocar en compromisos concretos y verificables.

El funcionario subrayó que el proceso no se limita a conversaciones con voceros armados. En paralelo, el Gobierno impulsa transformaciones territoriales que permitan ofrecer alternativas reales a jóvenes vinculados a estas estructuras. “Tenemos que generar condiciones que faciliten la transformación de la vida de esas personas que quieran emprender otro camino”, dijo.

En esa línea, anunció que esta semana estará en Buenaventura promoviendo el denominado “eco barrio de paz”, una estrategia asociada al proceso que busca articular proyectos sociales, educativos y económicos en sectores priorizados.

