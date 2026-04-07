Capturan en Bolivia a ‘Mapaya’, jefe de la banda criminal Los Espartanos de Buenaventura

Foto de archivo que muestra a agentes de Policía en una guardia junto a un edificio cubierto de grafitis relacionados con pandillas en Buenaventura. (AP Photo/Fernando Vergara) Foto: AP - Fernando Vergara

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Jorge Isaac Campaz, conocido como Mapaya, y jefe de la banda criminal Los Espartanos que opera en Buenaventura, fue capturado este martes en medio de un operativo adelantado por la Policía de Bolivia.

La acción policial, según las autoridades de ese país, se llevó a cabo en un predio ubicado en la zona de Paurito, a unos 30 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra.

Se trató de un allanamiento como parte de una operación en contra de una red de tráfico de droga a la cabeza del narco uruguayo Sebastián Marset. De acuerdo con el comandante departamental de la Policía, David Gómez, durante el operativo la Policía fue atacada con armas de fuego, pero no se registraron heridos.

Entre los capturados están 13 colombianos, entre ellos Mapaya, y dos bolivianos.

La Policía boliviana incautó tres armas de fuego, cuatro cargadores y un vehículo. El fiscal de ese país Carlos Ribera informó, según trascendió en la prensa de ese país que ya se realizó intercambio de información con autoridades de Colombia y con Interpol para establecer la situación de los capturados.

Los implicados enfrentarán procesos por tenencia ilegal de armas, organización criminal y tentativa de homicidio.

Mapaya ya había sido capturado en 2017, cuando le dieron casa por cárcel y se fugó en 2021. Según lo que de conoce habría estado en Miami y Costa Rica y desde entonces, había gobernado en la sombra en el puerto de Buenaventura.

El grupo delincuencial Los Espartanos ha sembrado violencia en el puerto de Buenaventura en medio de disputas por el control de economías ilícitas con la otra banda denominada Los Shottas.

En febrero pasado, Diego Fernando Bustamante Segura, conocido como Diego Optra, jefe de Los Shottas también fue capturado en España.

Shottas y Espartanos son estructuras que nacieron tras la división en 2020 de la banda La Local Desde entonces, dividieron el puerto y convirtieron varias zonas en laboratorios de control social y económico, con microtráfico, extorsión, sicariato y justicia paralela.

Ambas bandas están en un proceso con el Gobierno por la política de paz total, pero el diálogo está desde hace meses sin avances, pese a a que durante 2022 y parte de 2023 hubo una tregua entre ambas estructuras.

De hecho, el pasado 31 de marzo, la Defensoría del Pueblo alertó sobre un preocupante aumento de homicidios y violencia armada en el Distrito de Buenaventura. “Entre febrero y marzo del 2026, hubo al menos 23 asesinatos —principalmente de jóvenes entre los 17 y 30 años— en medio de disputas entre grupos armados organizados por la expansión del control territorial y persistentes vulneraciones a los derechos humanos", dijo la entidad.

De acuerdo con la Defensoría, ha habido una expansión de las disputas territoriales en varias comunas, particularmente en sectores como San Francisco, San Luis, Juan XXIII y zonas de la comuna 12.

“De acuerdo con la información recolectada, el aumento de los homicidios y otras situaciones de violación a los derechos humanos responden a procesos de reconfiguración interna de estos grupos, asociados, entre otros factores, a la captura de integrantes, lo cual ha generado disputas por el control territorial y ajustes internos”, se explica.

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