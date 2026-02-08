Gobierno y Clan del Golfo se reunirán este lunes tras suspensión temporal del proceso de paz

El segundo ciclo de diálogos con el Clan del Golfo culminó este 5 de diciembre en Catar. Foto: Oficina del Consejero Comisionado de Paz

Este lunes 9 de febrero, las delegaciones del Gobierno de Gustavo Petro y del Clan del Golfo llevarán una sesión de trabajo, que se dará tras el anuncio de ese grupo armado de suspender la mesa de diálogos.

Así lo dio a conocer la Oficina del Consejero Comisionado de Paz en un comunicado en el que afirma que la reunión se dio por invitación del Grupo de Países Mediadores, compuesto Catar, España, Noruega y Suiza.

Según el documento, el encuentro tiene como propósito “atender asuntos coyunturales y el desarrollo de los aspectos relacionados con la Declaración del 18 de septiembre de 2025, y los Compromisos de Paz en Doha, del 5 de diciembre de 2025″.

El 18 de septiembre fue cuando termino el primer ciclo de negociaciones con acuerdos sobre la desvinculación de menores de sus filas, sustitución de cultivos. La segunda ronda fue el pasado 5 de diciembre. Allí se acordó la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Chocó y Córdoba. Sobre las ZUT hay una demanda ante el Consejo de Estado en curso.

Según la Consejería de Paz, en la reunión estarán todos los involucrados en este Espacio de Conversación Sociojurídico, “incluida la MAPP-OEA, la Conferencia Episcopal de Colombia, así como el grupo de observadores de Fuerza Pública y la Procuraduría General de la Nación”, cuyo delegado es el exministro de Justicia, Néstor Osuna.

Colombia+20 conoció que, por ahora, la reunión será a puerta cerrada.

¿Por qué importa la reunión?

El diálogo de paz que lleva el Gobierno con el Clan del Golfo es uno de los más importantes en la política de paz total porque se trata de la estructura armada más grande del país.

Sin embargo, el pasado 4 de febrero, la delegación del grupo armado anunció, a través de su cuenta de X, que suspenderá “provisionalmente” las conversaciones de paz “para realizar consultas”.

Según explicaron, la medida se toma para “aclarar la veracidad de la información” de que “el presidente Petro entregó los nombres de tres capos del narcotráfico en Colombia: Pablito (del ELN), Iván Mordisco (de la disidencia Estado Mayor Central) y Chiquito Malo (comandante del Clan del Golfo)”, escribió la estructura armada.

Sánchez explicó en entrevista con Caracol Radio que el jefe del Clan del Golfo forma parte de los “objetivos de alto valor conjunto” con el país norteamericano.

El Clan del Golfo también dijo que, si la información de los medios resulta cierta, esto constituiría “un atentado contra la buena fe y los compromisos de la mesa de negociación”.

En un video publicado el sábado, el Clan del Golfo, autodenominado como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), reiteró ese reclamo, aunque afirmó que sigue “comprometido con el proceso de paz”.

Como EGC seguimos comprometidos con el proceso de paz, pero el tono confrontacional de algunos funcionarios del Gobierno es inadmisible, agradecemos el apoyo internacional, reiteramos nuestro llamado a la ciudadanía a no dejarse llevar por discursos que promueven la guerra. pic.twitter.com/Q21FIQrDEr — Gaitanistas por el pueblo (@soygaitanista) February 7, 2026

“El tono confrontacional de algunos funcionarios del Gobierno es inadmisible, agradecemos el apoyo internacional, reiteramos nuestro llamado a la ciudadanía a no dejarse llevar por discursos que promueven la guerra” decía el mensaje que acompañaba la grabación y que también fue publicado en su cuenta de X.

Este es el comunicado:

