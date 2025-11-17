Cinco menores y nueve adultos: ya fueron identificadas las víctimas del bombardeo en Guaviare

El presidente Gustavo Petro designó a coronel de la Fuerza Aérea como asesor militar para diálogos con disidencia de Iván Mordisco. Foto: Redacción Colombia +20

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un informe fechado el pasado 13 de noviembre detalla la identificación parcial de las víctimas mortales del bombardeo en Guaviare, un departamento marcado por una prolongada disputa armada y en el que hace presencia tanto la disidencia de Calarcá Córdoba -en negociaciones con el Gobierno- como la de Iván Mordisco -hacia quien iba el ataque del Gobierno-.

De los 19 cuerpos, hasta ahora solo han sido plenamente identificados ocho hombres y seis mujeres. Cuatro hombres y una mujer permanecen sin identificación completa. Las víctimas tienen edades que oscilan entre los 13 y 32 años.

Entre las víctimas plenamente identificadas mayores de 18 años se encuentran Exenover Barbosa Pescador, de 32 años, oriundo de Mapiripán, Meta; José Edilberto Pito Casso, de 31 años, de Silvia, Cauca y Yan Carlos Martínez Rivera, de 22 años, de Puerto Leguízamo, Putumayo.

También aparecen Elizabeth Cuéllar Rodríguez, de 20 años, de Armenia, Quindío; Harol Stiven Villamil Villarraga, de 20 años, de Bogotá; Edier Fabián Montaño Valencia, de 20 años, de Policarpa, Nariño; Jhon Fredy Acosta Morales, de 19 años, de El Retorno, Guaviare; Faber Illeras Gamboa, de 19 años, de El Charco, Nariño; y Francy Nonokudo Gómez, de 18 años, de Solano, Caquetá.

Por otra parte, entre las víctimas menores de edad están: un adolescente de 16 años de Miraflores, Guaviare; y una de 16 años, de Tibú, Norte de Santander. También hay una menor de 17 años, de Puerto Leguízamo, Putumayo; y otro más de 15 años, de Fortul, Arauca.

La más pequeña es una niña de 13 años, oriunda de Puerto Santander, Amazonas. Los lugares de nacimiento de algunos de estos menores de edad reflejan la compleja dinámica de reclutamientos y desplazamiento forzado por parte de los grupos armados.

Autoridades continúan con la labor de identificación y entrega de los cuerpos, mientras las familias de las víctimas exigen esclarecimiento y garantías para la protección de los derechos humanos en zonas de conflicto.

Organismos de derechos humanos y sectores políticos han denunciado que este tipo de operativos evidencian la insuficiencia de una estrategia militar para alcanzar una paz duradera en regiones históricamente afectadas por la violencia.

El presidente Petro detalló en un mensaje en su cuenta de X que en la ofensiva contra el frente de Iván Mordisco en Arauca se rescató un adolescente con vida, pero murieron ocho personas, entre ellas un menor de 16 años confirmado por Medicina Legal y otro cuya edad aún está en análisis, que podría estar entre 15 y 25 años.

Además, reportó que en bombardeos recientes contra las disidencias de Mordisco fallecieron 12 menores de edad, entre ellos cuatro adolescentes en Caquetá el 1 de octubre de 2025, siete en Guaviare el 10 de noviembre y uno en Arauca el 13 de noviembre.

En la acción ofensiva sobre el frente de Iván Mordisco en Arauca se obtuvo el siguiente resultado:



1 adolescente rescatado con vida

8 muertos, dentro de ellos medicina legal confirmó que 1 adolescente de 16 años murió. Hay otro que tardarán tiempo en conocer la edad, que puede… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 17, 2025

En otro trino, Petro confirmó que los bombardeos no se suspenderían y que “en adelante” todo se hará bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH). “Si hay acciones ofensivas de los grupos armados del narcotráfico, los bombardeos no se suspenden. Toda acción que he ordenado y ordene hacia adelante se supeditará al DIH. La acción militar no es lo mejor, pero si determinados grupos no quieren hacer la paz, actuaremos”, aseguró el presidente en su cuenta de X.

Si hay acciones ofensivas de los grupos armados del narcotráfico, los bombardeos no se suspenden. Toda acción que he ordenado y ordene hacia adelante se supeditara al DIH.



La acción militar no es lo mejor, pero si determinados grupos no quieren hacer la paz, actuaremos. https://t.co/OrBfDLtMZE — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 17, 2025

Por este ataque, la Justicia Penal Militar y Policial anunció que su Fiscalía abrió una indagación relacionada con el bombardeo. Además, la oposición radicó una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la Procuraduría anunció indagaciones.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.