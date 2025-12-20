Clan del Golfo insiste en justicia transicional y rechaza una ley de sometimiento

El segundo ciclo de diálogos con el Clan del Golfo culminó este 5 de diciembre en Catar. Foto: Oficina del Consejero Comisionado de Paz

El Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), reiteró que busca tener un sistema de justicia transicional, más que una ley de sometimiento de cara al proceso de paz que lleva con el Gobierno de Gustavo Petro.

Así lo señaló el jueves en rueda de prensa, Ricardo Giraldo, representante legal del EGC, quien dijo que ese grupo armado no considera que una ley de sometimiento sea una vía eficaz para la superación del conflicto armado en el país y defendió, en cambio, la necesidad de un esquema de justicia transicional.

“Hemos sostenido que una ley de sometimiento no da la solución para el conflicto armado del que llevamos más de seis décadas en Colombia. Ha sido demostrado históricamente que es un completo fracaso. La propuesta jurídica siempre es justicia transicional, Esto es con los territorios y con las víctimas de los territorios. Creemos que una ley de sometimiento no va a ser, digamos, apropiada para la solución del conflicto. Tanto que nosotros hemos tenido unas propuestas que donde decimos en que no es necesario ninguna otra ley, ningún otro instrumento normativo, más allá de los existentes”, indicó.

Finalmente, sostuvo que, desde la perspectiva del EGC, no sería necesario crear nuevos instrumentos normativos para avanzar en una solución, pues consideran que el marco jurídico existente sería suficiente para desarrollar un modelo de justicia transicional en el proceso.

Giraldo aseguró que el EGC ha realizado “múltiples hechos y actos de paz” como manifestaciones de voluntad dentro del actual proceso.

Giraldo dijo que el grupo armado ha manifestado múltiples acciones de de de paz. “Por ejemplo, el no cobro de un impuesto de guerra durante el mes de octubre, noviembre, diciembre y mediados de enero, en los cinco municipios piloto para el desarrollo, acuerdos con los compromisos de hoja (...) ha devuelto capturados de otros grupos amados, se han entregado menores de edad también a la Defensoría del Pueblo, a Bienestar Familiar. Son múltiples hechos y actos de paz, pero lo que le interesa a la delegación del Ejército Gaitanista no es la publicidad o los aplausos, sino que se lleguen a las regiones con resultados concretos y materiales”, dijo.

Según el vocero, estas acciones no buscan reconocimiento público. “Lo que le interesa a la delegación del Ejército Gaitanista no es la publicidad o los aplausos, sino que se llegue a las regiones con resultados concretos y materiales”, afirmó, al

Las declaraciones del Ejército Gaitanista de Colombia se produjeron el mismo día de la instalación del Mecanismo Tripartito de Seguimiento, Monitoreo y Verificación, la instancia creada para acompañar y evaluar el cumplimiento de los compromisos pactados entre el Gobierno nacional y ese grupo armado en el marco de la política de paz total.

El mecanismo, acordado en los ciclos de diálogo sostenidos en Doha, está integrado por delegados del Gobierno, del EGC y por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/OEA), que ejercerá labores de verificación. Su función será monitorear en el territorio los compromisos asumidos, prevenir incidentes, verificar hechos relacionados con el proceso y servir como instancia para tramitar controversias o alertas sobre posibles incumplimientos.

