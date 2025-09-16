UBPD y Comuneros del Sur recuperan otros 22 cuerpos en fosas comunes en Nariño

Miembros del grupo guerrillero Comuneros del sur buscan desaparecidos. Foto: Consejería de paz

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Nariño fueron recuperados otros 22 cuerpos en fosas comunes tras acciones humanitarias realizadas en el marco del proceso de Co-construcción de Paz Territorial que adelanta el Gobierno con el grupo armado Comuneros del Sur.

La recuperación de estos cuerpos también corresponde al cumplimiento de varios acuerdos y protocolos pactos en la mesa, según detalló la delegación del Gobierno.

Las acciones humanitarias se realizaron en zonas rurales del departamento. En total se hizo un hallazgo de 22 cuerpos en fosas comunes: 19 en Samaniego y Santa Cruz de Guachavéz y 3 en el municipio de Cumbal.

Lea también: Exjefes de FARC aceptan sanciones impuestas por JEP por secuestro y vuelven a pedir perdón

“Estos hallazgos son fruto del compromiso asumido en el marco de esta Mesa y representan un paso trascendental en el camino hacia la verdad y la reparación para las familias que llevan décadas buscando a sus seres queridos”, señalaron las delegaciones.

En el marco de este hallazgo se reafirmaron varios compromisos. Entre ellos destacaron la participación activa de las comunidades y autoridades étnicas que han sido fundamentales en la realización de las labores de búsqueda y el desarrollo de las recuperaciones humanitarias.

Asimismo, las delegaciones detallaron que los cuerpos recuperados serán identificados y posteriormente se realizará la entrega digna a sus familiares.

La búsqueda de desaparecidos ha sido un compromiso transversal en los diálogos de paz con Comuneros del Sur. A mediados de marzo de este año se conoció la puesta en marcha de un programa de formación para integrantes de ese grupo armado por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Durante las jornadas de capacitación, al rededor de diez integrantes de Comuneros del Sur desarrollaron ejercicios teórico-prácticos desde el enfoque humanitario y extrajudicial.

No es la primera vez que ese grupo armado halla una fosa común. A mediados de agosto, la mesa encontró cinco fosas en el resguardo indígena Awá en Nariño.

Nariño es uno de los departamentos con mayor número de personas desaparecidas en Colombia. Según la UBPD, más de 4.500 casos han sido reportados, la mayoría vinculados a enfrentamientos entre grupos armados, operaciones militares y acciones de control territorial que se intensificaron a finales de los años noventa.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; pmesa@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.