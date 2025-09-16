No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Esta es la primera sentencia completa de JEP en contra del Secretariado de las Farc

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió este martes 25 de septiembre la primera sentencia en contra de exjefes de las Farc. El fallo condenó penalmente a los siete miembros del último Secretariado de las Farc por los delitos como el secuestro, homicidio, tortura y tratos crueles.

Redacción Judicial
16 de septiembre de 2025 - 05:49 p. m.
La sección de primera instancia para casos de reconocimiento de verdad y responsabilidad emitió la sentencia.

Foto: Óscar Pérez
La sentencia histórica de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que condenó por primera vez a exguerrilleros de las Farc por la política sistemática del secuestro durante el conflicto armado tiene 663 páginas y acaba de ser firmada por los magistrados de la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz.

Se trata de un documento que marca un antes y después en la verdad judicial que busca esclarecer y dar garantías de no repetición a una guerra que dejó a 10 10 millones de víctimas, según la Comisión de la Verdad. Esta es la sentencia completa:

