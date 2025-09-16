Esta es la primera sentencia completa de JEP en contra del Secretariado de las Farc

La sección de primera instancia para casos de reconocimiento de verdad y responsabilidad emitió la sentencia. Foto: Óscar Pérez

La sentencia histórica de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que condenó por primera vez a exguerrilleros de las Farc por la política sistemática del secuestro durante el conflicto armado tiene 663 páginas y acaba de ser firmada por los magistrados de la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz.

Se trata de un documento que marca un antes y después en la verdad judicial que busca esclarecer y dar garantías de no repetición a una guerra que dejó a 10 10 millones de víctimas, según la Comisión de la Verdad. Esta es la sentencia completa:

