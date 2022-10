Organizaciones verificarán compromisos humanitarios de armados durante diálogos

El expresidente Ernesto Samper, presidente de la Corporación Vivamos Humanos -una de las que ha impulsado esta cumbre humanitaria- junto al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, afirmó durante la Cumbre Humanitaria desarrollada este viernes en el Salón Rojo del Hotel Tequendama en Bogotá que las organizaciones en los territorios serán los verificadores de las acciones humanitarias de los grupos armados durante los diálogos.

De acuerdo con Rueda, el proceso se hará a través de una “línea de atención humanitaria, abierta 24 horas y anclada a sus procesos sociales, en la que las organizaciones contribuirán a cotejar la información y facilitar la verificación de los compromisos de los armados en materia de vida, libertad y distensión”.”

Rueda también aplaudió el trabajo de la Coordinadora Humanitaria y dijo que sin esos procesos no habrá Paz Total. “Ustedes son quienes saben lo que se padece en los territorios. Para ustedes, el problema no es si los armados son actores políticos o no, sino que responder por fin a la pregunta ¿cómo logramos vivir?”. Por eso, afirmó, la verificación debe venir de los mismos territorios.

El Alto Comisionado también afirmó que el Gobierno de Gustavo Petro “ampliará el concepto de lo humanitario más allá del Derecho Internacional Humanitario”. Con ello, Rueda se refirió a tres aspectos importantes: la forma en que se define qué actores armados entrará a la Paz Total; las muestras de paz que se le exigirán a las organizaciones armadas incluidas, y por último la línea humanitaria que se creará.

Rueda aprovechó también para hacer claridades sobre las organizaciones con las que se ha hecho acercamientos de paz. “¿Quiénes son esos grupos armados? Los que son reconocidos en el Derecho Internacional Humanitario y los que no tienen ideología política, pero tienen control social, organización, estatutos internos y capacidad de afectar bienes públicos y sociales”, dijo y explicó que la discusión va más allá de si son sujetos con ideología política o no y si son signatarios o no de DIH. “No se refiere a lo humanitario únicamente dentro del DIH”, señaló.

Lo que sí resulta fundamental, dijo el Alto Comisionado, es que haya muestras claras de voluntad de paz. Si quieren un diálogo serio, debe haber cero asesinatos, torturas y desapariciones en sus lugares de control social territorial. Deben evitar confrontaciones con quienes tienen disputas territoriales o con la fuerza Pública y evitar permanencia en lugares de habitación, centros de educación que justifican el desarrollo de confrontaciones armadas con quienes tienen disputa territorial”, señaló Rueda como requisitos.

“No se puede confundir lo humanitario con la terminación de los conflictos”, añadió y puso sobre la mesa un ejemplo controversial. “Si las llamadas ‘Oficinas de Medellín’ quieren hacer parte de la Paz Total, necesitamos signos, evidencias: cero asesinatos, se coteja con Medicina Legal; diálogo directo con los habitantes de los barrios y actores eclesiales. Esa es la verificación básica inicial, a eso llamamos lo inicial. No se les reconoce como actor político, pero si como actor violento”, afirmó.

Unos 200 líderes participan de esta Cumbre Humanitaria, la segunda que se realiza para discutir una hoja de ruta para buscar una salida pacífica al conflicto armado. Este encuentro es el fruto de múltiples mesas de diálogo que han desarrollado a nivel territorial las organizaciones que conforman la Coordinadora Humanitaria en 14 regiones afectadas por el conflicto: Antioquia, Arauca, Buenaventura, Caribe, Catatumbo, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Magdalena Medio, Meta, Nariño, Putumayo.

En el encuentro hicieron presencia el expresidente Ernesto Samper, presidente de la Corporación Vivamos Humanos -una de las que ha impulsado esta cumbre-, el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (Conpa), la Coordinadora Regional del Pacífico y el Foro Interétnico Solidaridad Chocó. Así mismo, los senadores Iván Cepeda y Ariel Ávila, la bancada de paz -conformada por los representantes de las curules de paz- y organismos internacionales.

La petición principal fue la de tener acciones concretas para detener la violencia en sus territorios y que haya un cese al fuego humanitario multilateral. Además, los líderes también pidieron que el Gobierno Nacional haga otros tres compromisos: “Que garanticen participación de los territorios en los diálogos de paz, una agenda clara de cómo se va a avanzar y en qué punto se encuentra cada uno de ellos y la implementación del Acuerdo con las Farc para que esto genere confianza en los otros actores armados”, detalló Richard Moreno, vocero de la Coordinadora Humanitaria y de las organizaciones participantes.

La primera cumbre se llevó a cabo en abril, aún durante el gobierno de Iván Duque. En aquella ocasión las solicitudes fueron retomar los diálogos de paz con el Eln, reconocer los Acuerdos Humanitarios como mecanismo de salvaguarda en los territorios, cumplier las recomendaciones hechas por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo e implementar el Acuerdo con las Farc.