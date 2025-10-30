Consejo de Seguridad aplaza para el viernes votación que define futuro de Misión de ONU en Colombia

La representación de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU mostró varias preocupaciones frente a las negociaciones del Gobierno de Petro con el ELN y la disidencia conocida como Estado Mayor Central. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aplazó para este viernes la votación para la renovación del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, una decisión que definirá si el organismo mantiene su presencia en el país y continúa supervisando la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.

Aunque el encuentro estaba convocado para este jueves, el programa provisional de trabajo del Consejo de Seguridad lo movió para el viernes 31 de octubre a las 2 de la tarde.

Según la programación, en la mañana habrá una sesión informativa sobre Colombia, pero en la tarde se dará la reunión decisoria en el Consejo.

En lugar de la votación sobre Colombia, el Consejo está reunido sobre las denuncias de una masacre ocurrida en los últimos días en Sudán.

Las Fuerzas Conjuntas, una coalición de grupos armados aliados del ejército de Sudán, acusaron el martes a los paramilitares de haber “ejecutado a más de 2.000 civiles desarmados” en la ciudad de El Fasher, en el oeste del país.

El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) ha “cometido crímenes atroces contra civiles inocentes en la ciudad de El Fasher, donde más de 2.000 ciudadanos desarmados fueron ejecutados y asesinados los días 26 y 27 de octubre, la mayoría mujeres, niños y ancianos”, afirma el comunicado.

El trabajo diplomático de Colombia

La canciller colombiana viajó hace pocos días a Nueva York para liderar la gestión diplomática ante los 15 miembros del Consejo, en medio de tensiones recientes con Estados Unidos por la política de paz total del Gobierno Petro.

La misión fue creada en 2017 para verificar la reincorporación política, económica y social de los excombatientes de las antiguas FARC, así como las garantías de seguridad para ellos y las comunidades afectadas por el conflicto. Desde 2023, su mandato también incluye la verificación de las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el cumplimiento del Capítulo Étnico del Acuerdo.

En todo ese tiempo ha acompañado la implementación de los compromisos del Acuerdo de Paz y recientemente la aplicación de sanciones restaurativas impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Su papel se amplió en 2023, cuando el Consejo de Seguridad autorizó a la ONU a tareas en la política de paz total del presidente Gustavo Petro.

Aunque la extensión del mandato suele aprobarse por consenso, esta vez la votación genera expectativas por el tono crítico de Washington frente a la gestión de Petro.

Su papel se amplió en 2023, cuando el Consejo de Seguridad autorizó a la ONU a tareas en la política de paz total del presidente Gustavo Petro.

Fuentes diplomáticas aseguran que no se prevé un veto y que el respaldo a la Misión sigue siendo amplio entre los miembros permanentes y no permanentes.

La Misión de Verificación supervisa actualmente cinco puntos del Acuerdo de Paz: la Reforma Rural Integral, la reincorporación de excombatientes, las garantías de seguridad, las sanciones restaurativas de la JEP y el Capítulo Étnico.

Su renovación garantizaría la continuidad de un mecanismo clave para el seguimiento internacional de los compromisos firmados en La Habana, especialmente en un contexto de violencia persistente contra excombatientes y líderes sociales.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.