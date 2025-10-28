Masacre en El Fasher, Sudán: acusan a las FAR de matar a más de 2.000 civiles

Combatientes de las FAR armados y celebrando en las calles de El-Fasher, en la región de Darfur, Sudán. Foto: Agencia AFP

Las Fuerzas Conjuntas, una coalición de grupos armados aliados del ejército de Sudán, acusaron el martes a los paramilitares de haber “ejecutado a más de 2.000 civiles desarmados” en la ciudad de El Fasher, en el oeste del país.

El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) ha “cometido crímenes atroces contra civiles inocentes en la ciudad de El Fasher, donde más de 2.000 ciudadanos desarmados fueron ejecutados y asesinados los días 26 y 27 de octubre, la mayoría mujeres, niños y ancianos”, afirma el comunicado.

Desde abril de 2023, Sudán es escenario de una guerra por el poder entre el general Abdel Fatah al Burhan, comandante del ejército regular y líder de facto del país desde el golpe de Estado de 2021, y el general Mohamed Daglo, al frente de las FAR.

Naciones Unidas ya advirtió el lunes del “riesgo creciente de atrocidades motivadas por consideraciones étnicas”, siguiendo las alertas lanzadas por varios observadores independientes.

El Fasher, un punto estratégico

Las FAR declararon el domingo haber tomado el control total de El Fasher, la última gran ciudad de la vasta región occidental de Darfur que no estaba en sus manos, lo que podría suponer un punto de inflexión en la guerra civil.

Según Hiba Morgan, quien informó a Al Jazeera sobre la situación desde Jartum, explicó que la importancia del hecho: “Lo que esto significa es que las FAR tienen más autonomía en la región occidental”, explicó Morgan. Además, esto podría implicar una “separación” de Darfur del resto de Sudán, añadió.

Un informe del Humanitarian Research Lab de la Universidad de Yale (HRL), respaldado por vídeos e imágenes satelitales, documentó las “ejecuciones masivas” tras la toma de la ciudad.

Desde la entrada a de los paramilitares a El Fasher, la Red Médicos de Sudán recalcó que las FAR, en medio de su avance, van asesinando civiles, que no poseen armas, por “razones étnicas”.

La crisis humanitaria en Sudán

Después de la toma de esta ciudad, Tom Fletcher, el jefe de los asuntos humanitarios de la ONU, contó que estaba “profundamente alarmado” y dijo que la ciudad estaba “al borde del colapso”.

“Con los combatientes avanzando hacia el interior de la ciudad y las rutas de escape cortadas, cientos de miles de civiles están atrapados y aterrorizados, bombardeados, hambrientos y sin acceso a atención médica, alimentos o seguridad”, explicó.

La guerra en Sudán ha dejado decenas de miles de muertos y ha provocado lo que la ONU califica como “la peor crisis humanitaria del mundo”.

Antes de la anunciada masacre, las FAR habían asegurado estar dispuestas a proporcionar “corredores seguros para todos aquellos que deseen trasladarse a otros lugares, así como la protección necesaria para todos los que están en la ciudad”.

Hasta ahora las organizaciones internacionales, que tiene fines humanitarios, reportaron que el hambre alanza niveles catastróficos en la ciudad invadida y que la guerra ha dejado más de 12 millones de personas desplazadas donde, al menos, 30 millones de habitantes necesitan ayuda humanitaria.

