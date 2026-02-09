Logo El Espectador
Todo lo que debe saber de las curules de paz que se votarán en marzo por última vez 

Fueron 16 escaños los que se pactaron en el Acuerdo de Paz de 2016 para que el Congreso tuviera representación de los 168 municipios más afectados por el conflicto.

Redacción Colombia +20
Redacción Colombia +20
09 de febrero de 2026 - 01:30 p. m.
Las curules de paz recorrieron un largo camino antes de ser aprobadas en el Congreso.
Las curules de paz recorrieron un largo camino antes de ser aprobadas en el Congreso.
Falta un mes para que los colombianos voten en las elecciones legislativas. En 16 regiones priorizadas en el Acuerdo de Paz, los habitantes de 168 municipios participarán en la votación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), conocidas como curules de paz o curules de víctimas.

Estos 16 escaños adicionales, creados en el Acuerdo de Paz de 2016, se eligieron por primera vez hace cuatro años tras un accidentado camino político y jurídico. Concebidas como un mecanismo temporal, las curules de paz tienen reglas especiales sobre los territorios en los que se votan, quiénes pueden aspirar y cómo se financian las campañas. Aquí le contamos las claves para entender su alcance, funcionamiento y forma de votación, entre otros

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.

