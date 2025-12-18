Estos son los siete representantes de las curules de paz que buscarán la reelección al Congreso en 2026

Representantes electos a la Cámara de Representantes para el período 2022-2026, durante la instalación del Congreso y del último discurso de Iván Duque como presidente de Colombia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Siete de los 16 representantes de las curules de paz, los escaños que fueron destinados en el Acuerdo de Paz para las víctimas del conflicto armado buscarán su reelección en ese cargo en las elecciones de 2026.

Así se pudo establecer tras la publicación de la lista definitiva de candidatos al Congreso que dio a conocer el miércoles la Registraduría Nacional del Estado Civil. Según el listado, 122 listas fueron presentados y en total se inscribieron 246 candidatos para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), como también se conoce a las curules de paz que se elegirán en los comicios del próximo 8 de marzo.

Las curules de paz son un mecanismo creado por el Acuerdo de Paz de 2016 con el objetivo de dar voz en el Congreso a poblaciones históricamente afectadas por la violencia en Colombia.

Los 16 escaños pertenecen a la Cámara de Representantes y el objetivo es que sean ocupados por líderes de víctimas, comunidades rurales, étnicas y campesinas de las zonas más golpeadas por el conflicto.

Las curules de paz, de acuerdo a los estipulado en el pacto de La Habana solo tienen derecho a dos legislaturas, la primera fue la 2022-2026 y la última será la de 2026-2030.

Los siete representantes que buscan reelegirse Jorge Rodrigo Tovar Vélez (Sierra Nevada y Serranía del Perijá), John Jairo González Agudelo (Bajo Cauca), James Hermenegildo Mosquera (Chocó), Luis Ramiro Ricardo Buelvas (Montes de María), Orlando Castillo Advíncula (Pacífico Medio), Karen Juliana López Salazar (Urabá antioqueño) y son Karen Astrid Manrique Olarte (Arauca).

Llama la atención la aspiración de este última pues Manrique es una de las congresistas involucradas en el entramado de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Otro caso de congresista que busca la reelección es Jorge Rodrigo Tovar Vélez, actual representante por la circunscripción que agrupa territorios como la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá.

Tovar llegó al Congreso tras las elecciones de 2022 y desde entonces ha sido uno de los nombres más discutidos dentro y fuera del ámbito político. Su historia personal está ligada al conflicto armado colombiano porque es hijo de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, exjefe paramilitar del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), uno de los grupos más influyentes y violentos de la guerra.

¿Quiénes pueden aspirar a las curules de paz?

Las candidaturas solo pueden ser presentadas por organizaciones de víctimas, de mujeres, campesinas, étnicas o comunitarias, así como por grupos significativos de ciudadanos.

Quienes aspiran deben estar reconocidos como víctimas del conflicto, haber nacido, vivido o sido desplazados desde los territorios que conforman cada circunscripción y no haber hecho parte recientemente de partidos políticos tradicionales.

Las listas deben estar integradas por dos personas —un hombre y una mujer— y participar sin alianzas con otras listas o partidos políticos.

La experiencia de 2022 mostró lo difícil que resulta convertir esa promesa en una representación efectiva. En algunas regiones hubo dificultades para inscribir candidaturas genuinas, en otras aparecieron interferencias de actores políticos tradicionales y, en muchas más, la violencia y los riesgos terminaron silenciando liderazgos.

Ahora, de cara a 2026, comunidades y organizaciones vuelven a intentarlo, esta vez bajo nuevas reglas que buscan corregir parte de lo que falló.

La financiación continúa siendo una de las barreras más grandes. Sin anticipos suficientes y con exigencias de pólizas, varias organizaciones pequeñas —justamente las que este mecanismo busca representar— siguen quedando por fuera.

Esta es la lista oficial de los aspirantes a curules de paz

Esta es la lista oficial de los aspirantes a curules de paz