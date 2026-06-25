Danilo Rueda responde sobre audios de sus reuniones con Clan del Golfo y defiende su gestión

Comisionado de paz durante entrevista Foto: El Espectador - José Vargas

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Danilo Rueda, el primer comisionado de Paz de la administración de Gustavo Petro, respondió este 25 de junio a la investigación de Noticias Caracol que reveló audios de reuniones sostenidas en 2022 con integrantes del Clan del Golfo, en las que habría ofrecido –en el marco de la paz total– frenar bombardeos, desescalar operaciones de la Fuerza Pública y retirar capacidades de inteligencia en zonas de influencia de esa organización armada.

A través de un comunicado, Rueda aseguró que el informe periodístico no incluyó su versión de los hechos y denunció amenazas y estigmatizaciones. “Ante la furia desatada en redes a raíz de un informe periodístico que no contrastó mi versión, se me ha estigmatizado y se me ha amenazado. Ante la imposibilidad de dar a conocer el contexto correspondiente, me permito realizar las siguientes precisiones”, escribió el exfuncionario.

Rueda defendió además su gestión como cabeza de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz entre agosto de 2022 y diciembre de 2023 y aseguró que todas sus actuaciones se desarrollaron “conforme a la Constitución, la ley y el derecho internacional”.

Según indicó, los contactos con el Clan del Golfo –entonces conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)– hicieron parte de una fase exploratoria. Durante ese periodo, dijo, se sostuvieron tres reuniones con presencia de la comunidad internacional y, en una ocasión, con integrantes de la Iglesia.

Rueda añadió que esos encuentros se hicieron “sin ningún tipo de cese de operaciones militares o policiales. De la misma manera ocurrió con otros grupos armados”.

También aseguró que en las exploraciones se plantearon exigencias al grupo armado para construir confianza y se escucharon sus expectativas frente al proceso. “En nuestra intervención se señalaron los límites y condiciones del diálogo conforme a la historia de dejaciones de armas y la jurisprudencia constitucional, el propósito de transición al Estado de derecho, los mecanismos judiciales para la rendición de cuentas, la arquitectura jurídica y social del proceso y los acuerdos de cooperación judicial con terceros países”, escribió el excomisionado.

¿Qué dicen las conversaciones reveladas por Noticias Caracol?

El pronunciamiento se conoce un día después de que la Unidad de Investigación de Noticias Caracol revelara audios de una reunión realizada en septiembre de 2022 en el Urabá antioqueño. Según muestran las grabaciones, el jefe del Clan del Golfo conocido como Jerónimo pidió retirar grupos de infiltración e inteligencia de las zonas donde opera esa estructura y frenar los bombardeos.

Rueda, por su parte, le propuso al grupo “jugar a los congelados” –una fórmula con la que se habría buscado evitar acciones ofensivas de ambas partes mientras avanzaban los acercamientos exploratorios– y habló de trabajar en el cese de bombardeos y en una “limpieza” dentro de la Fuerza Pública y los organismos de inteligencia como muestra de confianza.

Las conversaciones que publicó Noticias Caracol también muestran que el entonces comisionado pidió al Clan del Golfo información sobre eventuales unidades militares o policiales que incumplieran las directrices del Gobierno de frenar la ofensiva contra el grupo armado y aseguró que esos reportes serían trasladados al entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Frente al vínculo que habría tenido con la salida de oficiales de la Fuerza Pública, Rueda negó haber intervenido en ese tipo de decisiones. “No recibí ni entregué al Ministro de Defensa, nombres de generales o coroneles para su destitución, como lo señalan las versiones periodísticas que circulan en diferentes medios de comunicación. Ni eran de mi competencia ni de mi responsabilidad. Si recibía información de alguna situación irregular todo se tramitaba con trazabilidad al ministro y las entidades judiciales, si así hubiera sucedido”, aseguró.

Según la versión que dio a conocer el exministro Velásquez horas después de conocerse la investigación, el remezón que sufrieron las Fuerzas Militares y la Policía el 12 de agosto –dos semanas antes de la reunión de Rueda con el grupo armado– respondió a una evaluación que realizó antes de asumir el cargo de ministro de Defensa y no tuvo nada que ver con lo que señala la investigación.

“Fue un procedimiento riguroso que contó con la consulta de fuentes, documentos e investigaciones, como bien lo supo desde sus inicios el director de la unidad investigativa, Ricardo Calderón, especialmente en lo relacionado con los oficiales de la Policía Nacional y del Ejército Nacional”, escribió.

Según añadió el exministro, Rueda no tuvo que ver nada en ese proceso. “No tuvo ninguna participación ni conocimiento”, señaló.

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