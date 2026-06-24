Paz total: Gobierno habría ofrecido suspender bombardeos e inteligencia al Clan del Golfo

Los jóvenes señalaron que se encontraban bien de salud y serán acogidos por el ICBF. Foto: Cortesía

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Un nuevo escándalo golpea la política de paz total del presidente Gustavo Petro y los diálogos con el Clan del Golfo. Este 24 de junio, una investigación de Noticias Caracol reveló audios de una reunión de septiembre de 2022 en la que el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, habría ofrecido frenar bombardeos, desescalar operaciones de la Fuerza Pública y retirar capacidades de inteligencia en zonas de influencia de esa organización criminal, la más grande y poderosa del país con más de 9.000 integrantes.

Las grabaciones hacen parte de un encuentro realizado en el Urabá antioqueño apenas tres semanas después de la llegada de Petro a la Casa de Nariño. En la reunión participaron Rueda, Jerónimo –uno de los comandantes del Clan del Golfo–, así como abogados y asesores de esa organización.

Según los audios divulgados por el noticiero, el entonces comisionado propuso “jugar a los congelados”, una fórmula con la que buscaba evitar acciones ofensivas de ambas partes mientras avanzaban los acercamientos exploratorios:

-Danilo Rueda: “Hay cosas que no se hacen explícitas. Digamos, porque ninguno quiere mostrar que cesa. ¿Me hago entender? Todo el mundo quiere decir: ‘Yo soy fuerte’. Es que nosotros los conocemos, los reconocemos, tranquilo. Mire, en otra región ¿qué logramos? Usted controla hasta acá. Juguemos a los congelados. Entonces, todos nos quedamos congelados, los tres”.

-Jerónimo: “Incluido el Ejército y la Policía”.

-Danilo Rueda: “Congelados. Ahora, si a alguien le da por moverse, ahí ya empieza el lío. Entonces, juguemos a los congelados”.

Además, de acuerdo con la conversación revelada, Jerónimo pidió al Gobierno retirar grupos de infiltración e inteligencia de las zonas donde opera el Clan del Golfo –que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)– y reclamó gestos concretos tras el anuncio de un supuesto cese unilateral de acciones ofensivas por parte de la organización.

Rueda respondió que el Gobierno trabajaba en el cese de bombardeos y una “limpieza” en la Fuerza Pública y los organismos de inteligencia como una prueba de confianza. También le pidió información al grupo de unidades militares o policiales que “desobedecieran la orden de frenar las operaciones” y dijo que en esos caso la información sería trasladada al exministro de Defensa, Iván Velásquez, para tomar decisiones.

“Efectivamente, dos semanas antes de la reunión, el 12 de agosto, las Fuerzas Militares y de Policía sufrieron el mayor remezón en la historia con la salida de más de 35 generales. Incluso, Danilo Rueda contó que tres oficiales de inteligencia que habían sobrevivido a la primera purga también fueron retirados. Se trató de tres coroneles que fueron claves en la persecución al Clan del Golfo y que tras ser nombrados por el Gobierno Petro en cargos estratégicos como inteligencia, Dijín y antinarcóticos, duraron solo una semana antes de ser sacados de la Policía”, se lee en la investigación de Noticias Caracol.

Este 24 de junio, el excomisionado Rueda respondió en Caracol Radio que esas conversaciones de septiembre de 2022 hicieron parte de una fase de exploración y no de una negociación formal.

¿Cómo benefició el pacto de Rueda al crecimiento del grupo?

Según cifras de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), entre 2022 y 2025, la organización aumentó un 140 % su pie de fuerza (pasó de 4.099 integrantes a casi 10.000). En ese mismo periodo, su presencia se duplicó: pasó de tener influencia en 145 municipios de 13 departamentos en 2022, a 296 de 17 departamentos en 2025.

Según Gerson Arias, investigador de la FIP que cita Noticias Caracol, la combinación de ceses al fuego, reducción de operaciones ofensivas y debilitamiento de capacidades de inteligencia pudo contribuir al fortalecimiento de la organización.

“El Clan del Golfo se expandió y se fortaleció en medio de estas exploraciones iniciales, tiene que ver con un prematuro cese al fuego, con la eliminación de las operaciones de bombardeo y con la poca eficacia de operaciones militares, policiales y judiciales derivadas de un debilitamiento de las capacidades de inteligencia que de años atrás había venido adquiriendo el Estado colombiano", afirmó Arias a Noticias Caracol.

Fue en noviembre de 2023, cuando Otty Patiño llegó en reemplazo de Rueda y Álvaro Jiménez asumió el papel de jefe negociador del Ejecutivo en el proceso con el Clan del Golfo que, según Arias, la mesa con el EGC adquirió un mayor dinamismo y una estructura más definida. “Cuando llega un nuevo comisionado de paz, cuando se instala formalmente este espacio de conversación sociojurídico, cuando hay una idea y una visión concreta de este proceso y un equipo negociador, esta mesa con el Clan del Golfo adquiere un dinamismo muy importante”, señaló.

Según señala la investigación, el cambio de estrategia combinó la continuidad de los acercamientos con una mayor presión militar. A finales de 2024 se registró el primer bombardeo contra el Clan del Golfo durante el gobierno Petro y en 2025 se realizaron otros cinco. Además, se desarrollaron operaciones en las que murieron mandos clave del EGC, entre ellos Chirimoya, otro de los jefes de ese grupo armado.

Estos golpes se dieron en medio de avances en la mesa de conversaciones. El Gobierno y Clan del Golfo realizaron dos ciclos de diálogos en Doha (Qatar) y alcanzaron acuerdos para avanzar hacia la instalación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), un mecanismo para que más de 400 integrantes de esa estructura armada inicien su tránsito a la vida civil.

De hecho, el pasado 8 de mayo se conoció que el Gobierno Petro expidió una resolución mediante la cual aceptó oficialmente un listado de 29 integrantes del Clan del Golfo, para que se trasladen a la ZUT este jueves 25 de junio. Sin embargo, hasta ahora no se ha conocido que ese traslado se vaya a dar en la fecha prevista.

La controversia por las órdenes de captura

La puesta en marcha de las ZUT abrió una nueva discusión entre el Gobierno y la Fiscalía. Días después de conocerse la resolución, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció que no suspendería automáticamente las órdenes de captura contra los integrantes del Clan del Golfo incluidos en el listado remitido por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Aunque Camargo manifestó su disposición a facilitar el traslado de los integrantes de la organización a las zonas de ubicación, advirtió que las órdenes de captura se mantendrán vigentes mientras no se verifique el cumplimiento de los requisitos legales y el avance efectivo del proceso.

Ese tema también aparece en la investigación de Noticias Caracol. Los audios revelados de la reunión de 2022 muestran conversaciones sobre eventuales beneficios judiciales y la posibilidad de suspender órdenes de captura e incluso solicitudes de extradición en etapas posteriores del proceso de diálogo:

–Jerónimo: "Pero para eso hay que, yo sigo insistiendo. Para eso debiera de haber un levantamiento de órdenes de captura".

–Danilo Rueda: “Es que eso todo va”.

–Jerónimo: “De órdenes de extradición”.

–Danilo Rueda: “Todo eso se hace”.

–Jerónimo: “De desescalonamiento de los operativos en los en las áreas para poder que haya confianza”.

–Danilo Rueda: “Sí”.

–Jerónimo: “Porque no es fácil, o sea, hay que crear esa confianza”.

–Danilo Rueda: “Pero eso es posible”.

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