Darío Acevedo ha violado derechos de las víctimas: Iván Cepeda ante ONU y CIDH

En manos de Antonia Urrejola, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la memoria, la verdad y la justicia, y de Fabian Salvioli, relator especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, quedó este miércoles un documento que contiene las actuaciones de Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), que habrían violado los derechos de varias víctimas. El informe fue construido por el senador Iván Cepeda, quien ha sido crítico de la gestión de Acevedo.

“Luego de dos años y cuatro meses de gestión podemos advertir que los derechos de las víctimas del conflicto armado y de graves violaciones a los derechos humanos han sido vulnerados y se encuentran en riesgo de ser violentados con la puesta en marcha del Museo de Memoria”, sostiene el documento de 11 páginas, conocido por Colombia+20. En informe, el senador recopiló varias acciones que ha llevado a cabo el director desde que se posesionó el 21 de febrero de 2019.

Allí se señala a Acevedo de promover el negacionismo sobre graves violaciones a los derechos humanos cometidas en medio del conflicto armado. Como el hecho más reciente se incluyó un episodio ocurrido el 16 de junio de este año, en medio del foro “Víctimas de las Fuerzas Militares, Policía Nacional y sus familias en el conflicto”, convocado por la Universidad Militar. Allí, el director Acevedo calificó de “infame” la campaña de organizaciones sociales que busca visibilizar a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos positivos, y que lleva el nombre de ¿Quién dio la orden?

(Lea: Foro Atenas: la organización contra el “socialismo del siglo XXI” a la que pertenecería Darío Acevedo)

“Que cese la generalización sobre la fuerza pública. Es infame el afiche que circula con cierto placer por las calles y en los desfiles de protesta diciendo o preguntando quién dio la orden. A este país le hace falta escuchar más a los comandantes de las Fuerzas Militares, para que sepan que nunca han dado una orden de salir a matar la gente”, fueron las palabras del director.

El congresista cuestiona esas palabras, pues “las instituciones encargadas de las políticas de memoria no deben realizar afirmaciones contra las conclusiones de comisiones de la verdad y/o de procesos judiciales, que dan un piso comprobado de violaciones cuyo número real en la práctica suele ser mucho mayor”. En ese sentido, Cepeda se refirió al auto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que dio a conocer en febrero pasado, en el que se estipuló que, entre 2002 y 2008, al menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente por el Ejército Nacional para ser presentadas como bajas en combate.

Esto no es lo único. Según el documento, el director del CNMH promueve el negacionismo también sobre hechos del presente. Allí incluyeron mensajes que Acevedo ha escrito en su cuenta de Twitter en medio del Paro Nacional que inició en Colombia el 28 de abril. En algunos de ellos ha cuestionado la versión que agencias internacionales y misiones diplomáticas han entregado sobre lo que ocurre en el país y las acusa de denigrar de la democracia colombiana.

Ofensa grave la versión dada al mundo por algunas agencias internacionales y misiones diplomáticas sobre el paro en Colombia, hasta las Kardashian hablaron. Vaya forma de denigrar de una democracia atacada por disidencias, guerrillas, narcos, milicias urbanas e idiotas útiles. — Darío Acevedo C. (@darioacevedoc) May 8, 2021

Otro de los hechos referenciados en el documento son los presuntos actos de censura que habría llevado a cabo Acevedo durante su gestión en el CNMH. Uno de ellos, el caso de la exposición SaNaciones, dado a conocer por este diario, en el que el director del centro y el entonces director del Museo de la Memoria, Fabio Bernal, habrían alterado los contenidos que ya se habían concertado con los pueblos indígenas nasa, wiwa, awá, barí, huitoto, muinane, bora y okaine.

Lea también: ‘SaNaciones’, la otra exposición que habría sido censurada en el Centro Nacional de Memoria

Allí mismo detalló que por esos hechos la JEP avocó un proceso de medida cautelar sobre SaNaciones, pues está directamente relacionada con dos de los macrocasos que tiene abiertos esa justicia: uno, el caso 02, que investiga las afectaciones que causó el conflicto armado en Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño) y en el que fue acreditado como víctima el pueblo awá, participante de la exposición; y el caso 05, sobre el norte del Cauca y sur del Valle, en el que está presente el pueblo nasa, también incluido en la muestra.

Y el otro caso que también investiga la JEP y que fue incluido en este documento es el de la exposición Voces para Transformar a Colombia, el piloto del guion de lo que será el Museo de la Memoria. Según el reporte, Acevedo habría hecho modificaciones a esa exposición que consistieron en “la eliminación de expresiones, metáforas museológicas, afirmaciones, cifras y guías de visita al museo por reparos de él, sin fundamento en la ley, ni concertadas con las víctimas de esas iniciativas”.

En particular, se hace referencia a una pieza sobre el exterminio de la Unión Patriótica, a la que el director se refirió así: “Tiene un carácter proselitista, es panfletario y además está impreso en cantidades de miles. No hagamos este tipo de cosas. Nosotros no podemos hacer esto porque se nos vuelve un terreno de combate la memoria”.

Por otro lado, los cuestionamientos a la recién nombrada directora del Museo de la Memoria, Laura Montoya, por su falta de experiencia para el cargo y la cercanía de Acevedo con sectores militares y empresariales tampoco escaparon al documento.

(Le recomendamos: Las preguntas alrededor de la nueva directora del Museo de la Memoria)

Por eso, el senador Cepeda les pide a la comisionada de la CIDH y al relator de las Naciones Unidas tengan en cuenta esa información para sus informes periódicos sobre Colombia y que si lo consideran soliciten al Estado colombiano información para evaluar el curso actual de la política de memoria. Asimismo, que consideren una visita de trabajo al país para que conozcan de primera mano lo denunciado.

Consultamos sobre este documento al director Darío Acevedo a través de su oficina de prensa, pero hasta el momento de la publicación, no obtuvimos respuesta.

Este es el documento completo: