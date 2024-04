Delegación del ELN pide al Gobierno suspender los diálogos con el frente en Nariño

Los jefes de las delegaciones, Pablo Beltrán (por el ELN) y Vera Grabe (de parte del Gobierno Nacional). Foto: El Espectador

A través de un detallado comunicado, la delegación de diálogos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), le pidió al Gobierno suspender las conversaciones que adelanta con el frente Comuneros del Sur en Nariño, lo que señalaron como una traición a lo pactado en los Acuerdos de la Mesa.

“Esta política de Paz Total del gobierno que insiste en el fracasado modelo pacificador impuesto con perfidia, va en contravía del Acuerdo de México, por lo cual el ELN la rechaza”, se lee en la misiva firmada en Caracas el 19 de abril.

El pronunciamiento de la delegación de esa guerrilla se da justo en un momento en que la Mesa de negociación atraviesa una crisis por lo que han señalado como un diálogo paralelo con el frente de Gabriel Yépez Mejía, conocido en la guerrilla como HH. La tensión por la situación creció a tal punto que derivó en la suspensión del séptimo ciclo de diálogos por parte del ELN y el congelamiento de la Mesa hasta nuevo aviso. En ese contexto, la guerrilla expuso que la solución para salir del enfrascamiento de las negociaciones es renunciar a esa “deslealtad”.

“Para salir de esta crisis del proceso de paz, el gobierno debe renunciar a la perfidia y retornar a cumplir los Acuerdos de la Mesa con el ELN”, escribió la delegación del ELN.

En el comunicado, punto por punto, la delegación explica los hechos con los que justifican su petición de suspender cualquier acercamiento con el frente Comuneros del Sur. Según la misiva, el 29 de agosto fue el comienzo del fin para lo pactado en la Mesa. En esa fecha señalan que el Gobierno “impulsó la firma de un acuerdo espurio con el grupo que encabeza Gabriel Yepez Mejía (H) en Nariño”. Según la delegación, ese acuerdo con la estructura al mando de HH fue rechazado en el cuarto ciclo de negociación.

Lea también: Así se gestó la división de ELN y frente de Nariño que tiene en crisis los diálogos

Como antesala a la crisis, se sabe que HH acumuló suficiente poder en su zona de dominio (el centro del departamento de Nariño) como para romper las comunicaciones desde hace más de un año con el Comando Central (Coce), el máximo órgano de jefatura del ELN. Tras esa división en la guerrilla, HH pidió pista en la paz total, se reunió en agosto de 2023 con fichas clave que conocía desde hace varios años y echó a andar un proceso independiente que el Gobierno Nacional, en su afán por mostrar resultados ante el lento avance de la mesa formal, no dudó en aceptar.

Posteriormente, la delegación hace referencia a un comunicado emitido el 14 de septiembre por el Comando Central del ELN en el que advierten al Gobierno del presidente Gustavo Petro la crisis del proceso de paz señalando las “actividades adelantadas por fuera de la Mesa” y le hacen un llamado al mandatario para que intervenga a tiempo.

Le puede interesar: Video: Comuneros del Sur, el frente que tiene en vilo el proceso de paz con el ELN

“En esta carta se denunció que dichas actividades con el grupo de Gabriel Yepez Mejía (H), eran violatorias del Protocolo principal que rige el Cese Bilateral, en los siguientes numerales: #2- no realizar acciones de inteligencia. #8- no desarrollar operaciones de desmovilización individuales y/o colectivas y de desarticulación de ninguna forma a estructuras del ELN. #9- no planear ni desarrollar, ni facilitar que se ejecute alguna operación que conlleve perfidia”, dicta el comunicado.

Mientras tanto, en Nariño, el proceso con Comuneros del Sur marchaba a buen paso. El Gobierno le entregó el liderazgo a Carlos Erazo, un viejo mando militar de la desmovilizada guerrilla del M-19. Así las cosas, el equipo de Erazo se habría reunido por lo menos tres veces con HH en Samaniego para adelantar la paz con ese grupo.

Hasta ese momento, las actividades con el frente Comuneros del Sur seguían andando y la crisis en la Mesa se profundizó cuando el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, impulsó un encuentro de diálogos regionales. Un mes después, el propio presidente visitó Samaniego y dijo que el Gobierno “les dará la mano” a las organizaciones ilegales que tengan “sincera la voluntad de dejar la actividad armada y violenta”, pronunciamiento que incrementó el malestar entre la comandancia del ELN.

La respuesta del Comando Central fue advertir nuevamente sobre un posible congelamiento del proceso con el ELN. Además, se desató una pelea mediática en la que Antonio García, máximo comandante de esa guerrilla, señaló al Gobierno de promover un “show con una supuesta desmovilización, para presentar a un ELN dividido”, e incluso ha hablado de una “operación de inteligencia militar” para infiltrar a la comandancia de los comuneros.

Además: ¿En qué van los diálogos de paz con ELN? La línea de tiempo con los momentos clave

Mientras tanto, Comuneros del Sur le puso acelerador a sus conversaciones y habría avanzado en propuestas de desarme, posibilidades de justicia transicional y planes de desminado humanitario en la región donde opera.

“El 19 de marzo, el Comisionado Otty Patiño anunció la conformación de una comisión estatal para adelantar un desminado humanitario en Nariño con el grupo de Gabriel Yepez Mejía (H). Este acuerdo es un reconocimiento de estatus internacional y de contendiente a dicho grupo, que suplanta al ELN, creando una disidencia protegida por el Estado”, se lee en el comunicado de la delegación.

Estos hechos llevaron a que el pasado 11 de abril, el ELN dijera en un comunicado que se suspendía el séptimo ciclo de negociación con el Gobierno previsto para el 12 de abril señalando las conversaciones paralelas. La delegación del Gobierno respondió al anuncio del ELN con un comunicado en el que invitó a las partes a “no perder el tiempo” y avanzar en el proceso de paz”.

Posteriormente, para 12 de abril estaba pactada una reunión extraordinaria entre ambas partes en Caracas, Venezuela, con el fin de buscarle salida a la crisis de hace meses en la que quedó sumida la negociación. Sin embargo, ese encuentro también se suspendió y ambas delegaciones acordaron adelantar reuniones, por aparte, con los países garantes y acompañantes.

El presidente Gustavo Petro se pronunció un día después para ratificar la mesa de diálogo y defender los diálogos en Nariño. “Sin desmedro del dialogo regional para construir un Nariño en paz que ya ha iniciado, mi gobierno mantiene como escenario de diálogos de paz con el ELN la mesa nacional instaurada”, señaló.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a estos correos: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.