Delegado del Gobierno explica qué hay detrás de tensión con disidencia de Mordisco

Camilo González Posso es el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Foto: Óscar Pérez

A dos días de la fecha de instalación de la mesa de diálogos entre el Gobierno y el Estado Mayor Central (EMC), disidencia comandada por Iván Mordisco, continúa la incertidumbre sobre la realización del evento, debido a desacuerdos entre las partes.

En contexto: En vilo mesa con disidencia: Mordisco reclama a Petro por cambios en acuerdo sobre cese

Desde Cúcuta, Norte de Santander, Colombia+20 habló con Camilo González Posso, delegado del Gobierno Nacional en esta negociación. González confirmó que el principal motivo de discordia está relacionado con un decreto que debe expedir el ejecutivo, y aseguró que están “trabajando para que haya instalación, incluso para manejar las diferencias”.

En la mañana de este viernes, a través de un comunicado, el jefe disidente Iván Mordisco le hizo un reclamo al presidente Gustavo Petro y le pidió que sea “coherente en el discurso”. Al interior del grupo ilegal habría descontento por una serie de cambios unilaterales del Gobierno al acuerdo de cese al fuego.

El decreto detrás de la tensión entre el EMC y el Gobierno

“Nos hemos comprometido a tener un decreto para ser promulgado al momento de la instalación. Hemos compartido los elementos claves de ese decreto con la delegación del EMC y ellos tienen reservas sobre varios puntos”, aseguró el delegado.

Le puede interesar: Los desacuerdos entre Gobierno y disidencia de Mordisco ad portas del cese al fuego

González aseguró que el Gobierno se mantiene en el acuerdo de cese al fuego bilateral, temporal, de carácter nacional y territorial, pero el elemento al cual se le han hecho ajustes es la territorialidad y las modalidades del cese en los territorios. “Eso forma parte de una de las posibilidades y ellos están en su derecho de hacer observaciones e incluso de discrepar”, acotó.

Por ahora, el Gobierno está a la espera del pronunciamiento del grupo disidente, que se conocería hacia la noche de este viernes o la mañana del sábado. Una vez salga a la luz la respuesta del EMC, las partes se reunirán en una sesión conjunta y definirán los pasos a seguir.

Sin embargo, no hay ultimátum sobre la respuesta del EMC, lo que podría llevar a que se posponga la fecha de instalación de la mesa.

¿Qué ocurre si no se instala la mesa de diálogos?

Sobre la posibilidad de posponer la instalación de la mesa de diálogos, González Posso aseguró: “Estamos trabajando para que haya instalación. Lo que no puede haber es una suspensión de conversaciones. La paz tiene muchos caminos y no podemos renunciar a buscar alternativas, incluso en momentos en los cuales se presenten dificultades. Todavía no ha existido una mesa formal entre el Gobierno y el EMC, entonces no podemos echar por la borda y decir que si no se llega a un acuerdo preciso sobre cada término las conversaciones deben suspenderse. Al contrario, hay que persistir, perseverar y encontrar nuevas fórmulas”.

Lea también: Así es la guerra en Cauca, entre ataques de disidencia de Mordisco de FARC y diálogos de paz

El delgado del gobierno recalcó que el gobierno seguirá buscando escenarios de conversación para manejar los diferentes puntos, porque “el cese al fuego no es un objetivo en sí mismo, el objetivo es la paz, proteger a las comunidades, desescalar violencias, darle respuesta a los temas de economías ilícitas, aliviar a la población”.

Por ahora, los representantes permanecen en la capital de Norte de Santander, a donde llegaron en la mañana de este viernes. Allí están adelantando reuniones para destrabar el proceso.