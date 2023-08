Desaparición forzada: así se enseña a estudiantes sobre búsqueda que hacen las familias

En Colombia aún sigue desaparecidas más de 89.700 personas, según registros de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). Foto: Lisbeth González, Fundación Progresar

“Ese día me despedí de mi hijo Wilmer igual que siempre. ¿Cómo me iba a imaginar que sería la última vez que lo vería.? Yo vivía tranquila con mi marido y mis tres hijos en Puerto Berrío, allá todos nos conocen gracias a la tienda que tenemos. Por la noche, cuando vi que mi hijo no llegaba, empecé a preocuparme un presentimiento extraño, me oprimía el pecho, Wilmer no estaba bien”.

Así inicia la novela gráfica “Sin descanso hasta encontrarlos”, uno de los materiales pedagógicos de la Comisión de la Verdad y que hace parte del kit pedagógico de la jornada “La educación abraza la empatía y la búsqueda”, creado junto al Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz).

Más de 1.780 instituciones educativas de Bogotá, Antioquia, Boyacá, Cesar, Cauca, Córdoba y otras partes del país participarán en esta jornada que busca acercar, sensibilizar y enseñar a los y las estudiantes sobre la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia.

“Desde la educación se puede contribuir al reconocimiento de las víctimas de este flagelo, comprender qué es la búsqueda, solidarizarse con el sufrimiento de estas personas, reconocer las luchas que han realizado y desde allí, cómo han desarrollado herramientas y procesos para que esta dolorosa realidad sea reconocida. Reconociendo nuestra historia y dimensionando esta problemática podremos aportar al reconocimiento de la memoria y la verdad”, explicó Diana Velásquez, líder de asistencia y cabildeo de Educapaz.

La jornada se organizó para coincidir con la conmemoración del día internacional de las víctimas de desaparición forzada este 30 de agosto. Sin embargo, a lo largo de estas dos semanas las instituciones educativas estarán realizando las actividades contempladas en el kit pedagógico.

La UBPD compartió material para alimentar el kit pedagógico con videos, cartillas y textos explicativos sobre su funcionamiento y labor de búsqueda en el país. La entidad también participará en espacios académicos en la Universidad UPTC en Tunja llamado “La educación abraza la empatía, la búsqueda y la solidaridad para una cultura de paz”.

“Que sea un asunto social y de país, implica que tenga también un diálogo social a esa escala y el ámbito educativo - los colegios, universidades y comunidad académica-, precisamente es un escenario llamado a la sensibilización, pero sobre todo reconocimiento de un fenómeno de unas dimensiones dramáticas”, señaló la UBPD a esta redacción.

¿Qué contiene el kit pedagógico?

A través de un enlace, los y las docentes podrán acceder a cuatro carpetas que contienen información básica sobre el proceso de búsqueda y el funcionamiento de la Unidad de Búsqueda, entidad creada tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016 para esta labor.

Dentro del material también se encuentra un paquete de comunicaciones, guías pedagógicas y material para profundizar con los estudiantes desde preescolar hasta el grado 11°. A través de videos animados, libros ilustrados e historias, los y las estudiantes junto a sus profesores reflexionarán sobre los sentimientos que les generó esos relatos, lo que sintieron los protagonistas y las opciones que proponen para resolver los casos. También cuentan con material académico, para estudiantes más grandes, con el fin de reflexionar sobre los aspectos humanitarios y extrajudiciales de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.

Esta jornada hace parte del Calendario Conmemorativo “La educación abraza la paz” que inició el pasado 9 de junio con una actividad sobre el primer aniversario de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad. Con este calendario Educapaz busca acercar a las instituciones educativas al Sistema Integral para la Paz integrado por la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creadas tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016. El próximo 2 de octubre será la jornada para hablar sobre la justicia y la restauración.