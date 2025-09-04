Así funciona la plataforma para ayudar a víctimas de desplazamiento forzado

De acuerdo con Naciones Unidas, en el 2025 se registró en promedio un evento de desplazamiento masivo cada tres días en el país y más de 500 personas fueron confinadas diariamente como consecuencia del conflicto armado en Colombia. EFE/ Mario Caicedo /ARCHIVO Foto: (EPA) EFE - Mario Caicedo

Con el motivo de ayudar a las comunidades víctimas de desplazamiento forzado de manera más efectiva, el Consejo Noruego para Refugiados, con apoyo de la Unión Europea, lanzaron la plataforma digital de Estrategia logística sobre ayuda humanitaria, “Elsah”.

A través de esta herramienta se busca que durante las emergencias por desplazamiento forzado, las comunidades puedan acceder a logística humanitaria como agua, alimentos, medicinas, cobijas o colchonetas.

“Elsah es una innovadora plataforma digital que busca optimizar los procesos logísticos y fortalecer la respuesta humanitaria en Colombia. Con esta plataforma pretendemos impulsar cambios para que las operaciones humanitarias sean más eficientes y confiables,” dijo Michelle Loor, jefa de soporte del Consejo Noruego para Refugiados (NRC).

¿Cómo funcionará Elsah?

La plataforma digital que fue financiada por la Unión Europea conectará a actores humanitarios y proveedores para beneficiar a las comunidades de manera directa durante hechos victimizantes como el desplazamiento forzado.

“La misión humanitaria requiere de esfuerzos entre organizaciones, Elsah facilita ese trabajo conjunto y nos acerca más a nuestros propósitos humanitarios”, dijo Angie Reyes, coordinadora de compras de la Cruz Roja Colombiana.

En ese contexto, Elsah promoverá el trabajo conjunto para atender las emergencias, fortalecer el tejido social y contribuir a procesos de desarrollo local.

“La comunidad humanitaria lleva varios años reconociendo la urgente necesidad de fortalecer sus plataformas logísticas. Gracias a la financiación de la ayuda humanitaria de la Unión Europea podemos afirmar que tenemos en Elsah una oportunidad gratuita en nuestras manos. Invito a todos los actores humanitarios y proveedores de servicios a acceder a Elsah y a unirse a esta nueva comunidad para salvar vidas”, dijo Loor.

