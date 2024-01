Disidencia de Mordisco dice que fue un “error” intimidación a policías en Nariño

Iván Mordisco es el comandante del EMC. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

La disidencias de las antiguas FARC, conocida como Estado Mayor Central, reconoció en un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter) que fue un “error” la intimidación que hicieron hombres de su grupo a la Policía en Cumbitara (Nariño).

“Somos autocríticos e informamos que en días anteriores, por errores tácticos de movilidad, algunas de nuestras unidades guerrilleras que llevaban varios meses combatiendo con los paramilitares en esa región, ingresaron a la cabecera municipal de Cumbitara (...) Reconocemos que esto fue una violación a los protocolos de acuerdo, pero también resaltamos que gracias a nuestro compromiso con la paz de Colombia se pudo evidenciar que en ningún momento se agredieron ni física ni verbalmente”, dice el comunicado.

En el comunicado también exigen la liberación de guerrilleros y civiles capturados. Además, denuncian presuntas alianzas entre la Fuerza Pública y la otra disidencia de las FARC, autodenominada como Segunda Marquetalia.

Reconocemos error en Cumbitara, pero declaraciones de @mindefensa alientan violaciones a el cese al fuego.

Exigimos la liberación de guerrilleros y civiles capturados.

Seguimos denunciando alianzas de @FuerzasMilCol, ELN, Marquez y paramilitares.

Está en riesgo La Paz y el cese! pic.twitter.com/ZLnZjs0POI — Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia (@FARCEP_) January 26, 2024

El Gobierno lleva desde octubre una mesa de diálogos con el Estado Mayor Central y recientemente aprobó la prórroga del cese al fuego, cuya vigencia irá hasta julio. Esta disidencia, al mando de Iván Mordisco, reúne a unos 3.200 hombres, la mayoría de los cuales no firmó el Acuerdo de Paz de 2016.

Sobre este hecho, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo el miércoles que los disidentes no habían intimidado a los uniformados.

De acuerdo con Velásquez, los hombres que pertenecen al frente Franco Benavides llegaron al municipio nariñense, pero no a amenazar a los uniformados, aunque sí criticó que se mantengan estas acciones en pleno cese al fuego. “No fue precisamente en amenaza a la Policía, pero sí una acción reprochable y que repudiamos porque no se ajusta a las pretensiones en el proceso de paz, para la prórroga del cese al fuego que apenas ahora se inició hasta por seis meses, que no significa que tenga que mantenerse ante los graves incumplimientos. Estaban en la pretensión de reunirse con comerciantes para temas de extorsión”.

Velásquez también dijo que lo ocurrido será denunciado ante organismos internacionales que monitorean el cese al fuego entre el Gobierno y el grupo armado. “Este asunto será tratado con el señor presidente en el próximo consejo de seguridad. No hubo intimidación, conocida la presencia, el capitán se dirigió hacia tres miembros, había una superioridad de fuerzas por parte del Estado Mayor Central, hemos requerido de la delegación del Gobierno para que se plantee en la mesa la presencia de hombres armados”, expresó el ministro.