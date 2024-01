Policías en Nariño no fueron intimidados por disidentes de las FARC, MinDefensa

Iván Velásquez Gómez Foto: El Espectador - Mauricio Alvarado

Tras conocerse los videos en los que se ve a hombres armados llegar a Cumbitara, Nariño, y hablar con policías sobre el control de la zona, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se pronunció sobre los hechos. El alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro confirmó que se trata de integrantes del Estado Mayor Central (disidencias de las FARC), pero aseguró que no intimidaron a los uniformados.

De acuerdo con Velásquez, estos hombres pertenecientes al frente Franco Benavides llegaron al municipio nariñense, pero no a amenazar a los uniformados. Para el ministro, lo ocurrido no fue “precisamente en amenaza a la Policía, pero sí una acción reprochable y que repudiamos porque no se ajusta a las pretensiones en el proceso de paz, para la prórroga del cese al fuego que apenas ahora se inició hasta por seis meses que no significa que tenga que mantenerse ante los graves incumplimientos. Estaban en la pretensión de reunirse con comerciantes para temas de extorsión”.

El titular de la cartera de Defensa manifestó también que lo ocurrido será denunciado ante organismos internacionales que monitorean el cese al fuego entre el Gobierno y el grupo armado. “Este asunto será tratado con el señor presidente en el próximo consejo de seguridad. No hubo intimidación, conocida la presencia, el capitán se dirigió hacia tres miembros, había una superioridad de fuerzas por parte del Estado Mayor Central, hemos requerido de la delegación del Gobierno para que se plantee en la mesa la presencia de hombres armados”, expresó el ministro.

En septiembre de 2023, un oficial y tres soldados de la Brigada contra el Narcotráfico, que se encontraban adelantando operaciones militares en Cumbitara, fueron emboscados por criminales de la estructura Franco Benavides de las Farc. La estructura Franco Benavides hace parte del Comando Coordinador del Occidente (CCO), que, a su vez, está vinculado del proyecto nacional de disidencias liderado por alias Iván Mordisco.

Estos son los hechos ocurridos en Cumbitara, Nariño

