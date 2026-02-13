Disidencia de Mendoza acelera erradicación de 30.000 hectáreas de coca tras presión de Petro

Armando Novoa (izq), jefe de la delegación del Gobierno con la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano; y Walter Mendoza, jefe delegado de ese grupo armado en ese proceso de paz. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Las delegaciones del Gobierno Nacional y de la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) –al mando de Walter Mendoza– sostuvieron una reunión extraordinaria este 11 y 12 de febrero en Inda Zabaleta y Tumaco (Nariño). Tras el encuentro, el grupo armado reiteró su compromiso con la erradicación y sustitución de cultivos de hoja de coca en los plazos establecidos y se acordó que el séptimo ciclo de diálogos de paz será el 11, 12 y 13 de marzo en el corregimiento de Llorente.

De acuerdo con el punto 4 del acta firmada, la CNEB se comprometió a “al cumplimiento efectivo de la meta acordada de erradicación y sustitución de treinta mil (30.000) hectáreas de cultivos de coca en Nariño (15.000) y Putumayo (15.000)”.

El documento precisa que ese compromiso será verificado el 31 de marzo de 2026 por la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI), “en coordinación con un organismo internacional y con acompañamiento de la Mesa de Diálogos de Paz, garantizando condiciones de transparencia, seguimiento técnico y verificación objetiva de los avances alcanzados”. Colombia+20 conoció que ese organismo internacional sería la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Sobre la ejecución de este proceso, Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno en esta mesa de paz, explicó a este diario que, aunque el plazo “no es una tarea imposible de cumplir”, gran parte del éxito depende del nivel de eficacia de la Oficina de Sustitución. “A cada familia que le digamos que arranque una mata de coca, le estamos diciendo que disminuye temporalmente el monto de sus ingresos para su subsistencia”, señaló.

El negociador agregó que desde la última semana de diciembre se han inscrito más de 10.000 personas en el programa de sustitución en Putumayo con el acompañamiento de la Dirección de Sustitución y de la mesa de paz. Se espera que hacia finales de febrero se cierren las inscripciones y se realicen los primeros desembolso para que las familias puedan comenzar el proceso de erradicación de los cultivos.

¿Qué pasará con la extradición de Araña?

La reunión extraordinaria de las delegaciones se dio después de que el presidente Gustavo Petro lanzara en al menos tres ocasiones advertencias públicas dirigidas a Geovany Rojas, conocido como Araña y jefe de los Comandos de Frontera –estructura de la CNEB que opera en Nariño–, sobre una posible extradición a Estados Unidos si no cumplía, en un plazo de 10 días, con los compromisos de erradicación de cultivos de hoja de coca. Ese plazo venció este 8 de febrero.

Uno de esos ultimátum lo lanzó el mandatario colombiano tras una reunión en Washington con el presidente Donald Trump, que derivó en el endurecimiento de su discurso frente a los jefes de los grupos armados.

La meta que puso Petro a Araña no solo se salía de los tiempos ya pactados, sino que era prácticamente imposible de cumplir.

Aunque el presidente no se ha pronunciado sobre los recientes acuerdos dados a conocer en el acta, hay expectativa sobre qué pasará con la posible extradición de Araña si se cumple la erradicación dentro del límite fijado del 30 de marzo.

Novoa explicó que cumplir con las metas mostraría que el proceso avanza según lo esperado, pero que eso no significa que se condicione o suspenda la decisión final sobre la extradición.

“Lo único que nos corresponde a nosotros como mesa es cumplir con lo que se pactó en la mesa de manera eficaz y no dejarlo como una puerta sin un término de cumplimiento cierto y medio. Vamos a ver que pasa de aquí al 30 de marzo. El presidente puede extraditar al señor araña antes esa fecha porque eso es de su fuero interno”, añadió Novoa.

Otros compromisos que se fijaron en la reunión extraordinaria

En el acta también se afirma que la disidencia de Mendoza reiteró que respeta las decisiones autónomas de las comunidades en el tránsito hacia economías lícitas y respaldó medidas como la protección del medio ambiente, la no deforestación y la no resiembra de cultivos de uso ilícito.

En esa misma línea, las delegaciones apoyaron el inicio de asambleas comunitarias en el resguardo indígena de Inda Zabaleta a partir del 14 de febrero, y acordaron retomar los puntos pendientes de la agenda de la Mesa de Diálogo de Paz. “Celebramos esta decisión autónoma de las comunidades y la resaltamos como el inicio para las transformaciones territoriales”, se lee en el documento.

Los próximos 26 y 27 de febrero, antes de la séptima ronda de diálogos, se adelantarán reuniones de las subcomisiones preparatorias en Bogotá.

