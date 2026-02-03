Petro vuelve a referirse a extradición de Araña: “Si mienten, se van a cárceles de EE. UU.”

El presidente Gustavo Petro y Geovany Andrés Rojas, Araña, delegado de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Foto: El Espectador

El presidente Gustavo Petro advirtió este martes en rueda de prensa desde Washington y tras su reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que Geovany Rojas, conocido como Araña y jefe de los Comandos de Frontera, podría terminar en una cárcel de Estados Unidos si no cumple la promesa de erradicar cultivos de hoja de coca antes de marzo, en medio del proceso de extradición que enfrenta por narcotráfico.

Aunque Petro no mencionó a Araña por su nombre, sí se refirió a un grupo armado que se comprometió con la erradicación de 30.000 hectáreas de coca en Nariño y Putumayo, un acuerdo que el gobierno pactó con la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) en abril del año pasado.

En su intervención, el mandatario detalló el alcance de esa promesa y dejó claro que se trata de un compromiso que tendrá una verificación estricta y consecuencias penales si no se cumple. “Si de verdad lo que hemos propuesto es que en corto plazo, marzo, acaba de salir un comunicado aquí estando en Colombia, de una de esas organizaciones que viven de eso, y se arman y son violentas, que ya está dispuesta en marzo a que se quiten 10.000 hectáreas, 30.000 hectáreas de hoja de coca. Eso es el 10 % de lo que suman las cifras de UNODC (). Es solo una organización”, afirmó.

En efecto, la disidencia de Mendoza respondió a Petro en un comunicado en el que pidió que se respeten los acuerdos de erradicación y cuestionó la amenaza de extradición que hizo el mismo jefe de Estado la semana pasado cuando le dio 10 días a Araña para demostrar su compromiso con loa erradicación de coca.

“El señor alias “Araña” tiene 10 días para demostrar que el compromiso de erradicar 15.000 hectáreas de cultivos de hoja de Coca en el Putumayo, se cumple”, dijo el pasado 29 de enero en su cuenta de X.

Al referirse específicamente a las regiones donde operan los Comandos de Frontera, Petro subrayó que ya existe un anuncio concreto desde el territorio. “Hoy ya tienes una noticia de una de esas regiones en el sur, en la frontera con Ecuador, que dice: somos capaces hasta marzo, de aquí a marzo, de quitar 30.000 hectáreas. En Nariño y Putumayo, frontera con el Ecuador”, afirmó.

Petro insistió en que ese compromiso no puede quedarse en anuncios ni comunicados y que deberá ser sometido a una verificación independiente. “Verifiquemos. Creamos. No. En marzo se verifica”, señaló. Y fue en ese punto cuando lanzó la advertencia que conecta directamente con el caso de Araña: “Y si uno de ellos está preso, se va a las cárceles de Estados Unidos por mentir”.

Petro dice que quiere un movimiento social campesinos que se libere de la coca

Petro también dijo que ese anuncio de erradicación de cultivos de uso ilícito no puede quedarse en manos de organizaciones armadas ni convertirse en un simple gesto político. “Yo lo que quiero apenas regreso a Colombia es ni siquiera que lo digan organizaciones armadas, sino desatar un movimiento campesino, social campesino, que se libere con o sin permiso de cualquier organismo armado que aparezca ahí financiado precisamente por la cocaína. Sus dueños, porque la cocaína no financia, sino los dueños de la cocaína”, señaló.

El presidente presentó la erradicación como parte de un cambio estructural en el modelo económico del país. “Es que Colombia pueda decir que estamos a un paso de ello, que nos desnarcotizamos en nuestro sistema económico y que el mundo ojalá compre café colombiano, cacao, coco y productos industriales de Colombia. Y que ese es el camino para que no se siembre más hoja de coca con fines mercantiles en el mundo”, dijo.

