¿Hay presencia de disidencias en Sumapaz, Bogotá? Delegación del Gobierno responde

Miembros de la Segunda Marquetalia frente a un cartel con la imagen de su líder, Iván Márquez. Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

Crece la zozobra ante la posible presencia de integrantes de la Segunda Marquetalia en la localidad de Sumapaz, en Bogotá. La alerta se generó luego de que en redes sociales circuló un video en el que se ve a un grupo de hombres armados que obligaron a los pasajeros de un bus a descender y posteriormente pintar grafitis alusivos al frente 53 de esa disidencia, al mando de Iván Márquez.

El hecho se conoció justo días antes de que se realice en Tumaco una reunión preparatoria de cara a la instalación del segundo ciclo de conversaciones entre el Gobierno y la Segunda Marquetalia. En una rueda de prensa previa a dicho encuentro, Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno en los diálogos con esa organización, se refirió a los hechos y entregó detalles sobre el evento.

En ese espacio, Novoa explicó que por ahora están esperando confirmar si en realidad se trata de miembros de ese grupo para saber cómo proceder.

Un lider social de la región afirmó qué hay zozobra tanto en Sumapaz como en el cañon del río Duda (que conduce hacia el Meta), pues se habla de patrullajes y tanto de la Segunda Marquetalia como del Estado Mayor Central, disidencias enemigas.

“Nosotros no queremos anticiparnos frente a ese tema. Esperamos recibir los informes oficiales de las autoridades. Si es la Segunda Marquetalia tendríamos que decir que hay una violación a los protocolos firmados en el primer ciclo en donde ellos renuncian a hacer presencia con armas y uniformes en las vías”, dijo Novoa.

Por lo pronto, no hay información precisa que apunte a que los hombres armados del video corresponden directamente a la presencia de disidencias en Bogotá.

Al finalizar el primer ciclo entre ambas delegaciones en Venezuela, el pasado 29 de junio, uno de los compromisos que quedaron pactados fue el “Acuerdo de medidas tempranas para el desescalamiento integral y gradual del conflicto en los territorios”.

Sin embargo, el jefe negociador, Novoa, también planteó la posibilidad de que ese ataque no haya sido por parte de miembros de la Segunda Marquetalia.

En ese sentido, expresó la necesidad de aclarar los hechos para que no se trate de un posible sabotaje ad portas del segundo ciclo en Cuba. “Si no son ellos, es claro que hay un sabotaje a las actividades que vamos a desarrollar el próximo fin de semana. Ese sabotaje debe ser rechazado por la mesa de conversaciones, incluso no es una mala idea proponerlo, para que quede claro que con la Segunda Marquetalia creemos que se mantenga la palabra empeñada”, apuntó Novoa.

¿Cómo va el proceso con la Segunda Marquetalia?

El fin de semana, en Tumaco, se va a realizar un encuentro previo de cara a la instalación del segundo ciclo de diálogos entre el Gobierno y esa disidencia.

En el evento harán presencia más de 200 líderes comunitarios y se crearán comisiones para abordar las problemáticas del territorio. Posteriormente, el domingo, se presentarán las conclusiones del evento y se espera una participación destacada de las comunidades. Se espera que ese día también se emita una declaración conjunta de las conclusiones y se hagan anuncios.

Avances en la georreferenciación

Además de las alertas por el video con presuntos miembros de la Segunda Marquetalia, durante la rueda de prensa de este jueves 19 de septiembre, el jefe de la delegación de Gobierno también se refirió a uno de los puntos clave del acuerdo que se pactó durante el primer ciclo relacionado con la georreferenciación.

En ese documento, firmado por el delegado Novoa y el delegado de la Segunda Marquetalia, Walter Mendoza, se destaca la creación de una subcomisión técnica para “georreferenciar los municipios, corregimientos y veredas” donde esta disidencia hace presencia”. Al respecto, Novoa entregó detalles sobre esa subcomisión.

“Mientras más rápido, más garantías de seguridad podemos ofrecer desde la mesa a las comunidades. Por supuesto, la georreferenciación implica un trabajo de la subcomisión técnica. Vamos a contar con un equipo de asesores militares y nos sentimos muy tranquilos con la presencia del coronel Ariza en esa comisión que con su experiencia nos ayudará a afianzar un camino al desescalamiento del conflicto. No es un trabajo que pueda terminarse en dos días, podemos hablar de una metodología, puede trabajar en interciclos. Estos temas deben acordarse en una mesa”, explicó el jefe del equipo negociador del Gobierno.

Ese punto del documento se conecta con el acuerdo de un “cese unilateral de fuego” que, según establecieron, no limitará las competencias constitucionales y legales de la Fuerza Pública. Sobre este punto, Novoa dijo que todavía no se ha avanzado en el establecimiento de un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de los compromisos, pero aclaró que “no significa que en el segundo ciclo no vamos a pensar en los mecanismos para que las comunidades denuncien la violación a los compromisos”.

