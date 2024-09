La “condición básica” de la que habló senador Cepeda para retomar diálogos con ELN

Ivan Cepedea - Senador Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Un comunicado publicado este miércoles por la Delegación del Gobierno Nacional en la mesa de diálogos con el ELN dejó en firme la suspensión del proceso de paz con esta guerrilla, luego del ataque con explosivos a una base militar en Arauca que dejó dos soldados muertos y otros 25 uniformados heridos.

Colombia +20 habló con Iván Cepeda, negociador de paz del Ejecutivo con el ELN, quien puso sobre la mesa las condiciones para que el Gobierno pueda volver a las negociaciones iniciadas en noviembre de 2022.

A esa posibilidad de reactivar los diálogos, también se refirió el presidente Gustavo Petro: “Se rompe un proceso de paz si se rompe la vida de los jóvenes y se hace sufrir a las familias pobres. Si el ELN no quiere romper el proceso de paz, dígalo. No se silencien, que la paz es para gritarla y la violencia para enterrarla”, aseguró el mandatario en su cuenta de X.

Según el senador Cepeda, quien acompaña los diálogos desde su inicio, hay unos “pasos imprescindibles” para poder sentarse en la mesa nuevamente.

¿Qué significa en la práctica la suspensión de los diálogos, teniendo en cuenta que la mesa ha estado quieta hace siete meses?

La mesa, por una decisión unilateral del ELN, entró en un estado de hibernación, pero el Gobierno sí había continuado haciendo gestiones. Cuando estaba por expirar el cese al fuego hicimos ocho comunicaciones y gestiones diversas y así en todo este tiempo. Hemos persistido en hacer toda clase de propuestas para volver a la mesa, pero lo que ocurrió este miércoles es que todas esas acciones que se han estado ejecutando, pues han quedado en este momento suspendidas, ese es el anuncio que se hizo.

¿Todos los posibles acercamientos y los mensajes que le mandaban a la delegación del ELN quedan suspendidos?

Sí, pero la comunicación entre las delegaciones es permanente a través de un canal que existe para ello porque se presentan situaciones que requieren ese tipo de mensajes. Esa es la labor de los gestores de paz.

¿A qué conclusiones llegaron en las reuniones que sostuvieron para tomar esta decisión?

El presidente fue muy claro en la declaración que hizo. Dice que prácticamente estaban en un estado en el que podría cerrarse el proceso. En esto las palabras cuentan y este matiz es fundamental. Además, el presidente dijo que el diálogo prácticamente se cerraba, pero esa expresión da lugar a que se tome una decisión como la de este miércoles, que es suspender.

El comunicado dice que la única forma en que esto pueda volver a reactivarse es que haya un gesto de paz del ELN. ¿Se barajan posibilidades sobre qué podría ser ese gesto de paz?

Puede haber muchas opciones, pero una que es digamos imprescindible es que se active la mesa, y si la mesa se activa pues todas las demás cuestiones podamos abordarlas, pero sin esa condición básica es imposible. Ahora, hay que recordar que a pesar de que el Gobierno ha insistido en una reunión con el ELN, ellos han puesto condiciones para que se produzca esa reunión. Lo que queremos es no dar más rodeos, ir a la mesa, discutir las cosas y resolverlas, sobre todo para que tengamos resultados y aprendamos situaciones como las que están ocurriendo.

¿Esto tendría un tiempo?

No, no hay una consideración.

Esta mañana Antonio García dio a entender que sí había una intención de retomar las negociaciones, dijo literalmente que aún en medio de las operaciones militares puede continuarse con los procesos de paz como se ha hecho en diferentes gobiernos. ¿Esto puede ser una señal que sí hay voluntad del ELN?

Bueno, si hay ese cambio de matices es muy importante. Ahora, lo que necesitamos es que haya la reactivación del proceso.

¿Qué pasará con las órdenes de captura de las personas que están en la mesa?

No hay ninguna decisión de ruptura y cuando se toman decisiones como acabar con el levantamiento de órdenes de captura, de alguna manera es cerrar la condición básica legal del funcionamiento de la mesa, pero eso no es lo que está ocurriendo, entonces ese levantamiento de órdenes está vigente, junto con otros mecanismos de la mesa.

¿Quiénes estuvieron en la toma de decisión de suspender el diálogo?

El presidente será quien informará sobre ese tipo de encuentros.

¿Pero por lo menos se le comunicó al consejero comisionado que la decisión iba a ser esa?

Todas las acciones que nosotros llevamos a cabo en el proceso de paz están permanentemente coordinadas y corresponden a una política de gobierno en todos sus sectores, no solamente con el consejero comisionado, sino también con el Ministro de Defensa. Estas cosas se discuten con todos los funcionarios que tienen competencias sobre los temas de paz.

La última vez que se rompió la mesa con el ELN también fue por un ataque a una unidad militar, un ataque muchísimo más grande que el que ocurrió hace un par de días en Arauca y mucha gente dice que la Delegación de Gobierno se tardó mucho en responder a los ataques que se han incrementado desde el ultimátum que les dieron sobre el tema de la lista GAO. ¿La delegación también ve esto así? ¿Se tardaron en suspender la mesa?

No, yo creo que estamos haciendo las cosas en el tiempo necesario y justo. La preocupación esencial de la delegación del Gobierno y del presidente es preservar la vida de las comunidades y lograr que el proceso de paz avance. Eso se había ido logrando en el último año con el cese al fuego. Ahora se han venido incrementando las operaciones militares y esa dinámica, nosotros consideramos que puede tener consecuencias muy negativas, así que estamos buscando resolver los problemas de la manera más eficaz posible. Por supuesto, en esto no solamente es el gobierno el que toma decisiones y si no hay una respuesta rápida, pues otras dinámicas van tomando lugar en vez de los diálogos.

Seguramente esto dará pie para que haya, de pronto, una respuesta del Ministerio de Defensa, o de las Fuerzas Militares, y esa respuesta se vuelve a otra respuesta de la guerrilla. ¿Se habló de esto en algún momento con el Ministerio?

No, el proceso de paz es nuestra competencia y en eso sí somos muy cuidadosos y respetuosos de las decisiones que toma el ministro y que toma el presidente en esa dirección.

