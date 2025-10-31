EE. UU. logra reducir tareas de Misión de ONU en Colombia y arremete contra Petro

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante la votación para la renovación del mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, que se celebró este viernes 31 en Nueva York, Estados Unidos dejó clara su postura respecto al proceso de paz en Colombia y la Misión de la ONU en el país.

El Consejo de Seguridad aprobó por un año la extensión de la Misión, con 13 votos a favor y dos abstenciones -es la primera vez que no hay una votación unánime–, en en medio de la crisis diplomática entre el Colombia y Estados Unidos.

Sin embargo, como resultado de la presión de Washington y tal como lo había contado Colombia+20, se decidieron suprimir dos funciones clave de su mandato: la verificación del cumplimiento de las sentencias restaurativas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el seguimiento al capítulo étnico del Acuerdo de Paz de 2016.

Durante su discurso, Estados Unidos criticó lo que considera una sobrecarga de actividades por parte de la Misión de Verificación y dijo se había alejado de su objetivo original de verificar el proceso de desmovilización de las FARC.

“Agradecemos los esfuerzos de los redactores del texto por reducir el mandato de la misión de verificación en Colombia, que se había excedido de su alcance original. Y al volver a centrarse la Misión de Verificación en Colombia en su función fundamental, a saber, la de verificar la desmovilización de las FARC”, señaló el representante.

También subrayó el compromiso de su país con la paz y la seguridad en Colombia, pero expresó una fuerte crítica a los procesos de paz total del presidente Gustavo Petro.

“Seguimos albergando reservas considerables en cuanto al proceso de paz en Colombia. Entre otras, el empeoramiento de la situación de seguridad el riesgo de impunidad para los terroristas y narcotraficantes, especialmente las prioridades políticas del presidente Petro en lo que se refiere a la paz y la seguridad, tanto dentro de Colombia como en la región y en el mundo entero, que son irresponsables y fuera de lugar y que han contribuido a una mayor inestabilidad de violencia en Colombia. Por ello, no estamos en condiciones de refrendar esta resolución", dijo.

Y luego indicó que el gobierno Trump está “deseoso” del nuevo gobierno de Colombia, en referencia a las próximas elecciones presidenciales de 2026.

“Seguimos decididos a respaldar la paz y la justicia en Colombia y nuestras relaciones con el pueblo de Colombia y con sus instituciones, relaciones que son firmes y que seguirán siéndolo mucho después de que el presidente Petro abandone su cargo y una vez que se hayan abandonado sus políticas fallidas. En tal sentido estamos deseosos de trabajar con el futuro gobierno de Colombia para entender sus prioridades en materia de paz y de seguridad y por ende el papel de esta misión de las Naciones Unidas en favor de esas metas”, dijo.

Rusia critica presión de EE. UU. y lamenta recorte al mandato de la Misión

Uno de los países que se abstuvo fue Rusia. Durante su intervención, su representante explicó las razones de su decisión y expresó su desacuerdo con la reducción de las funciones del mandato de la Misión.

El delegado afirmó que Moscú continúa respaldando el proceso de paz colombiano, pero consideró inaceptable la eliminación de dos componentes esenciales del mandato.

“Privar a la justicia transicional de Colombia del apoyo internacional es una falta de respeto hacia la propia Colombia y hacia las víctimas del conflicto”, señaló Rusia ante el Consejo de Seguridad.

El representante ruso -al igual que Francia y Dinamarca- señaló que estas funciones eran más importantes que nunca, pues la JEP ya comenz´p a dictar sus primeras sanciones propias.

Además, criticó la influencia de Estados Unidos en la redacción de la resolución y aseguró que la decisión del Consejo de Seguridad no refleja los intereses del proceso colombiano, sino los de las relaciones bilaterales entre Washington y Bogotá.

“Todos sabemos que la Misión de Verificación en Colombia es una de las misiones más baratas de las Naciones Unidas y que esta oposición no refleja, sino la situación de las relaciones bilaterales entre Washington y Colombia. El Consejo de Seguridad no tiene que ser rehén de estas emociones y, por lo tanto, no queríamos dar validez a esta situación”, concluyó.

China también se pronunció y dijo que la reducción de las tareas se debían a la “tozudez” de un estado miembro, en clara referencia a Estados Unidos.

“Para garantizar la renovación fluida del mandato de esta Misión y especialmente teniendo en cuenta la posición de Colombia, el país afectado, China votó a favor de este proyecto de resolución que acaba de aprobarse como resolución 2797. No obstante, debido a la tozudez y demandas irrazonables de un miembro permanente, esta resolución no ha podido colmar las expectativas tanto de Colombia como de la mayoría de los miembros del Consejo, algo que China considera sumamente lamentable", aseguró.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.