Misión de ONU seguirá otro año en Colombia, pero no verificará sanciones de JEP ni capítulo étnico

En la pasada sesión, la representación de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU mostró varias preocupaciones frente a las negociaciones del Gobierno de Petro sobre la paz total. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas realiza a esta hora en Nueva York la votación para la renovación del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, una decisión que definía si el organismo mantiene su presencia en el país y continúa supervisando la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.

En la votación, se renovó el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia por un año con 13 votos a favor, ningún voto y dos abstenciones.

Tal como lo contó Colombia+20 este viernes, la presión de Estados Unidos llevó a que, aunque sí se extendió el mandato, se suprimió dos funciones que la Misión tenía: Por un lado, la verificación del cumplimiento de las sentencias restaurativas dictadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el seguimiento del capítulo étnico del Acuerdo de Paz de 2016.

El primero en hablar fue el representante de Reino Unido, país encargado del texto que se votó sobre Colombia, quien dijo que la resolución que extiende e3l mandato “centra las tareas de la misión en los factores principales del conflicto en Colombia, al tiempo que sigue pidiendo la plena aplicación del Acuerdo de Paz”.

Sin embargo, afirmó que su país seguirá promoviendo la justicia de transición en Colombia. “Ello incluye nuestro apoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz, que dictó este año sentencias históricas. Seguiremos su labor y los progresos que se están alcanzando en la justicia y rendición de cuentas para las víctimas. También seguiremos apoyando la adopción de un enfoque inclusivo respecto de la paz en Colombia, especialmente para los colombianos indígenas”, indicó.

“Las prioridades políticas del presidente Petro en lo que se refiere a la paz y la seguridad, tanto dentro de Colombia como en la región y en el mundo entero, que son irresponsables y fuera de lugar y que han contribuido a una mayor inestabilidad de violencia en Colombia. Por ello, no estamos en condiciones de refrendar esta resolución", dijo.

Y luego indicó que el gobierno Trump está “deseoso” del nuevo gobierno de Colombia, en referencia a las próximas elecciones presidenciales de 2026.

“Seguimos decididos a respaldar la paz y la justicia en Colombia y nuestras relaciones con el pueblo de Colombia y con sus instituciones, relaciones que son firmes y que seguirán siéndolo mucho después de que el presidente Petro abandone su cargo y una vez que se hayan abandonado sus políticas fallidas. En tal sentido estamos deseosos de trabajar con el futuro gobierno de Colombia para entender sus prioridades en materia de paz y de seguridad y por ende el papel de esta misión de las Naciones Unidas en favor de esas metas”, dijo.

Los representantes de la mayoría de países criticaron la eliminación de las tareas sobre las sanciones propias proferidas por la JEP y el capítulo étnico.

El delegado de Panamá dijo: “El Acuerdo de paz de 2016 es reconocido como un hito regional y global de diálogo, entendimiento mutuo, y de cómo las partes de un conflicto pueden ser capaces de sobreponer sus diferencias en beneficio de la paz y el bienestar colectivo”.

Y agregó: “Si bien nos complace que esta Misión de Verificación haya sido renovada por un año adicional, nos vemos obligados a expresar nuestra disconformidad con que se hayan excluido de su mandato el Capítulo étnico y la verificación de las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (...) que representaban un interesante modelo sui generis, ya reconocido en el mundo por su contribución a la reconciliación”.

El representante de la A tres plus, Argelia, Sierra León, Somalia y Guyana también lamentó la decisión. “A pesar de nuestro apoyo a la opción de la resolución, sí que nos decepciona que no haya sido posible renovar todos los aspectos del mandato de la Misión. Un elemento clave faltante es el mandato de supervisar la aplicación del capítulo étnico, lo que preocupa gravemente a mi grupo, a tres plus, máximo teniendo en cuenta la lentitud con que se está aplicando este capítulo del acuerdo. Nos decepciona que, a pesar de las demandas de la mayoría de los miembros del Consejo, no se haya podido alcanzar un consenso para mantener este aspecto de la labor de la Misión", indicó.

Y agregó: “El texto adoptado hoy hará que la Misión sea menos eficaz en la supervisión de este aspecto del Acuerdo de Paz, ya que dejará de tener el mandato de supervisar y formular recomendaciones que aborden las necesidades y circunstancias particulares de las comunidades indígenas y afrodescendientes en el marco de los procesos relacionados con la reintegración, las garantías de seguridad y el acceso a la tenencia de la tierra”.

China también se pronunció y dijo que la reducción de las tareas se debían a la “tozudez” de un estado miembro, en clara referencia a Estados Unidos.

“Para garantizar la renovación fluida del mandato de esta Misión y especialmente teniendo en cuenta la posición de Colombia, el país afectado, China votó a favor de este proyecto de resolución que acaba de aprobarse como resolución 2797. No obstante, debido a la tozudez y demandas irrazonables de un miembro permanente, esta resolución no ha podido colmar las expectativas tanto de Colombia como de la mayoría de los miembros del Consejo, algo que China considera sumamente lamentable", aseguró.

A su turno, Dinamarca indicó:

“Dinamarca ha votado a favor de esta resolución, lo hemos hecho firmes en nuestro compromiso con, y convencidos del valor de la misión de las Naciones Unidas en Colombia (...) No obstante, lamentamos profundamente que haya partes importantes del mandato de la Misión que no se han renovado. Justo el mes pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz emitió su primera justicia restauradora, su primera sentencia restauradora. Fue un momento que se esperaba desde hacía mucho tiempo, ha sido un paso histórico en la búsqueda de la paz y la rendición de cuentas para algunos de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado en Colombia, y además ha ayudado a ofrecer un resarcimiento a las víctimas.

Esa delegación también dijo que espera que el Consejo de Seguridad no mirará hacia otro lado. “Lamentamos el que la Misión no haya sido por, no haya sido capaz de supervisar la puesta en práctica de la ejecución de esas sentencias de justicia reparadora. Ahora, después de esas sentencias, no es el momento de que el Consejo mire para otro lado”.

El representante de Corea dijo: “Si bien esta resolución no gozó del apoyo unánime por primera vez en su historia, sí que sigue reflejando el firme apoyo del Consejo de respaldar la aplicación del Acuerdo de Paz de 2016″.

A sí mismo lo dijo Eslovenia: “Lamentamos que, a pesar del abrumador apoyo a la verificación del cumplimiento y ejecución de esas sentencias (sanciones propias), finalmente no se incluyera el mandato de la Misión. Recordamos al Consejo que el propio acuerdo ya preveía dicha verificación y, por lo tanto, reflejaba la voluntad de las partes. También estamos decepcionados porque el mandato omita el capítulo étnico”.

Por su parte, la delegación de Pakistán djo: “Lamentamos que esta vez el consenso haya sido esquivo sobre una cuestión que anteriormente había sido aprobada con el apoyo unánime del Consejo. Es decepcionante perder la unidad que había sido el zócalo de nuestro compromiso colectivo en este sentido. Las denunciaciones sobre este texto se caracterizaron por una dificultad significativa en la que las posiciones y preocupaciones de la gran mayoría de los miembros del Consejo se dejaron finalmente de lado.

Y agregó: “Para poder permitir la aprobación de esta resolución, lamentablemente, se eliminaron disposiciones clave, incluidas las relacionadas con la supervisión rigurosa por parte de la misión de componentes críticos del Acuerdo de Paz, como el mecanismo de justicia transicional y el capítulo étnico.”

La misión fue creada en 2017 para verificar la reincorporación política, económica y social de los excombatientes de las antiguas FARC, así como las garantías de seguridad para ellos y las comunidades afectadas por el conflicto.

Aunque la extensión del mandato suele aprobarse por consenso, esta vez la votación genera expectativas por el tono crítico de Washington frente a la gestión de Petro.

La postura de Washington marca un cambio drástico frente al respaldo que históricamente había mostrado al proceso de paz colombiano. Según fuentes diplomáticas, Estados Unidos amenazó con vetar la resolución si se mantenían las funciones relacionadas con la justicia transicional y el enfoque étnico.

En su más intervención ante el Consejo de Seguridad el pasado 3 de octubre, el representante de Estados Unidos señaló que el Gobierno Petro “ha socavado el progreso hacia una paz duradera” y puso en duda el respaldo de su país a la continuidad del mandato.

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia tiene hoy bajo su responsabilidad la observación directa de cinco puntos del Acuerdo Final de Paz de 2016, entre ellos:

El punto 1, sobre la Reforma Rural Integral. El punto 3.2, relativo a la reincorporación económica, social y política de los excombatientes de las FARC-EP. El punto 3.4, que aborda las garantías de seguridad para quienes están en proceso de reincorporación, así como para las comunidades y organizaciones en los territorios. El punto 5.1.2, sobre las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Y el punto 6.2, correspondiente al Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz.

Ese monitoreo hace parte del informe que cada tres meses le entrega la Misión de Verificación al Consejo de Seguridad.

Además, la Misión también verificó el cumplimiento del Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal (CFBNT) entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Y, por solicitud de las partes, hizo parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación junto con la Conferencia Episcopal de Colombia, el Gobierno Nacional y el propio ELN, con presencia directa en varios departamentos del país.

Sin embargo, es importante decir que ese proceso de paz está detenido hace casi un año.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.