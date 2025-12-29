Elecciones 2026: Amplían plazo de inscripción para curul de paz en sur de Tolima, ¿por qué?

Elecciones Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El plazo para inscribir candidaturas a las curules de paz se amplió de forma excepcional hasta el 30 de enero en la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) 15, que agrupa a los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco, en el sur del Tolima.

La decisión fue tomada por el juez promiscuo de Chaparral, quien ordenó reabrir únicamente en este territorio, tras una acción de tutela interpuesta por el personero municipal de Planadas, Rider Rojas Rojas.

El funcionario indicó que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas demoró en emitir la resolución que regula las certificaciones de condición de víctima, un requisito esencial para postularse, y que no llevó a cabo las campañas informativas necesarias en los municipios.

Información clave sobre Curules de Paz

Por orden judicial, el plazo de inscripción se amplió hasta el 30 de enero de 2026 solo para la Circunscripción 15 (Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco).

El ajuste se dio luego de que el 8 de diciembre venciera el plazo general para registrar candidaturas al Congreso de la República, incluidas las de las también llamadas curules de paz o curules para las víctimas, los 16 escaños creados por el Acuerdo de Paz de 2016 para garantizar representación política a comunidades golpeadas por el conflicto armado.

En las listas que se conocieron hace tres semanas, la mayoría de las curules de paz presentaron descensos pronunciados: se pasó de 203 listas en 2022 a 122, una reducción cercana al 40 %.

Sin embargo, la Citrep del sur del Tolima había registrado una de las reducciones menos drásticas en el número de listas frente a 2022, junto con la Citrep 11 (Putumayo), 12 (Serranía del Perijá), 15 (Sur del Tolima) y 16 (Urabá y Chocó), aunque todas perdieron entre una y cuatro listas.

Las caídas más pronunciadas se observaron en la Citrep 13 (Bolívar y Antioquia), que pasó de 30 listas en 2022 a solo 6 en este proceso. También se registraron reducciones significativas en la Citrep 4 (Norte de Santander), que pasó de 30 a 18 listas, así como en la Citrep 7 (Meta y Guaviare), 8 (Montes de María), 9 (Pacífico Medio) y 14 (Sur de Córdoba), con descensos que oscilan entre el 50 % y el 70 %.

¿Qué retos tienen las curules de paz?

Las curules de paz o curules para las víctimas tuvieron su primer periodo legislativo entre 2022 y 2026 y, por ley, cuentan con un segundo periodo entre 2026 y 2030. Sin embargo, cuatro años después de que los 167 municipios más golpeados por la guerra país votaron por sus representantes en el Legislativo, estas circunscripciones enfrentan condiciones muy similares –y en algunos casos más difíciles– a las de los comicios de 2022.

Pese a la política de paz total, en los territorios persiste un ambiente de riesgo, control armado y presiones sobre liderazgos sociales, que incide directamente tanto en la inscripción de candidaturas como en la posibilidad misma de hacer campaña.

Además, la financiación continúa siendo una de las barreras más grandes. Sin anticipos suficientes y con exigencias como la presentación de pólizas, varias organizaciones pequeñas –justamente las que este mecanismo busca representar– siguen quedando por fuera del proceso electoral.

Las inscripciones para 2026 estuvieron, admás, atravesadas por ajustes normativos recientes. Solo hasta el pasado 1 de octubre el Ministerio del Interior radicó el proyecto de ley estatutaria con el que se aclaran temas como quiénes pueden ser candidatos para estos escaños, su elección, el presupuesto destinado para sus campañas, entre otros. Esto también evidenció los retos que presisten para las víctimas que quieren llegar al Congreso.

