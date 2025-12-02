Quién es quién en el escándalo de la UNGRD: los funcionarios y congresistas investigados

Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco, Carlos Ramón González, Sandra Ortiz, Wadith Manzur, Marta Peralta, Karen Manrique, César Manrique Soacha, Sneyder Pinilla, María Alejandra Benavides y Julio Elías Chagüi son señalados por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Ungrd. Foto: Archivo Particular

La investigación por el desfalco de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) ya adquirió otra dimensión. Durante la imputación de cargos en contra de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, la Fiscalía reveló que, más allá de los contratos que la red criminal habría entregado a congresistas para comprar sus votos a favor de reformas y temas de interés del gobierno, hay otra red de contratos que tuvieron esos mismos fines. Según el ente investigador, en realidad fueron cinco proyectos en manos de la...