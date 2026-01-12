Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Haciendo País

Publicidad

Home

Colombia + 20
Paz y Memoria

ELN propone un “acuerdo nacional” en medio de subida de tono de Petro contra esa guerrilla

A través de un comunicado emitido este 12 de enero, la guerrilla hizo un llamado al país y a las fuerzas políticas y sociales para abrir un debate nacional en torno a esta iniciativa. ¿De qué se trata?

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Colombia +20
Redacción Colombia +20
12 de enero de 2026 - 01:04 p. m.
El Gobierno Petro suspendió los diálogos de paz del ELN tras la arremetida violenta le la guerrilla en Catatumbo en enero de 2025.
El Gobierno Petro suspendió los diálogos de paz del ELN tras la arremetida violenta le la guerrilla en Catatumbo en enero de 2025.
Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En medio de las tensiones regionales por la situación en Venezuela y mientras el presidente Gustavo Petro endurece su discurso contra el ELN, esa guerrilla planteó la construcción de un Acuerdo Nacional como salida a la “crisis estructural y al conflicto social, político y armado que ha marcado a Colombia durante más de siete décadas”, según se lee en el comunicado emitido por esa guerrilla este 12 de enero.

En el documento el grupo armado —que desde hace un año tiene suspendido el proceso de paz con el Gobierno tras su arremetida violenta en el Catatumbo— hizo un llamado al país y a las fuerzas políticas y sociales para abrir un debate nacional en torno a esta iniciativa.

Vínculos relacionados

Los viajes de Diosdado Cabello a frontera con Colombia por narcotráfico con el ELN
Siete puntos de la acusación de EE. UU. contra Maduro que lo vinculan con el ELN y las FARC
Captura de Maduro sacude frontera con Venezuela y redibujaría papel del ELN en la guerra

Según el ELN, el Acuerdo Nacional tendría como propósitos centrales consensuar una política de soberanía nacional y popular, erradicar la pobreza, la persecución política, la corrupción y el paramilitarismo, así como diseñar un nuevo modelo económico orientado a atender las necesidades de la población y de las comunidades.

El comunicado de la guerrilla también habla de la protección de los ecosistemas, la transición hacia energías limpias y la puesta en marcha de un plan para superar el narcotráfico con participación comunitaria. En ese marco, el grupo armado planteó la necesidad de contar con unas Fuerzas Armadas que prioricen la protección de la población civil, respeten la diversidad política y actúen como garantes de la democracia y la soberanía nacional.

Según el comunicado, este acuerdo tendría que estar legitimado por un “proceso constituyente”. “Este Acuerdo Nacional debe construirse con la participación protagónica de la sociedad y se convierta en mandato constitucional, donde los futuros gobiernos venideros, independientemente de la fuerza política que gobierne, lo respete y ejecute. Un Acuerdo de esta naturaleza crearía una nueva manera de gobernar al país y estaría legitimado como un Proceso Constituyente Popular“, dice el documento.

No se trata de una propuesta nueva. Los temas planteados coinciden con los del Acuerdo de México, alcanzado en marzo de 2023, que recogía en seis puntos la agenda pactada inicialmente entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y el ELN.

Uno de los puntos del acuerdo planteaba examinar, desde una perspectiva democrática, el modelo económico, el régimen político y las doctrinas que —según el documento— han impedido la unidad y la reconciliación nacional.

El acuerdo de México también contempló como eje central la participación de la sociedad en la construcción de la paz. En medio de la negociación con el Gobierno Petro, se realizaron cerca de 80 encuentros territoriales que reunieron a 8.465 ciudadanos, con el objetivo de recoger propuestas sobre cómo involucrar a la sociedad en los diálogos.

El presidente Petro ha subido el tono contra esa guerrilla en los últimos días. Tras la llamada que tuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la semana pasada, Petro planteó que era necesario sacar al ELN de Colombia y de Venezuela.

El mandatario dijo que le expresó a Trump que “la paz de Colombia también puede ser la paz de Venezuela” y que es necesario “quitar el mayor factor de violencia entre Colombia y Venezuela, que hoy por hoy se llama el Ejército de Liberación Nacional, controlador y asesino de campesinos, 200 del Catatumbo colombiano”.

Ese mensaje fue confirmado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, a través de su cuenta de X. “Otra de las conclusiones de la llamada Trump-Petro fue reforzar las acciones en contra del ELN, especialmente en la frontera con Venezuela. Al ELN hay que darle duro”, escribió.

Durante el último mes el ELN ha intensificado sus acciones contra la población civil, primero con un paro armado en diciembre pasado que dejó cinco muertos afectó a al menos 13 departamento del país, y luego con el recrudecimiento de los combates en Catatumbo contra el Frente 33 de la disidencia de FARC conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF).

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.

Redacción Colombia +20

Por Redacción Colombia +20

Temas recomendados:

ELN

Ejército de Liberación Nacional

Conflicto armado

Noticias Colombia hoy

Noticias hoy

Push todos

Acuerdo Nacional

Paz Total

Fuerzas Armadas

Sociedad civil

 

Victor Llanos(61349)Hace 1 minuto
Esta gran oportunidad de dejar de matarnos entre hermanos colombianos. En la que estén representadas todas las vertientes políticas y sociales del país, incluida la derecha fascista, la iglesia, los socialistas, progresistas, las guerrillas.... Etc... Aquellos que no quieran, que sean tratados como parias, y facilitarles que salgan de esta nuestra tierra patria, y vivan en tierras lejanas y dejen de llamarse colombianos.
Eduardo Sáenz Rovner(7668)Hace 10 minutos
Bla, bla, bla...
Elsa(63035)Hace 11 minutos
Ya se les acabo el tiempo y los aliados (Maduro y Petro) a estos narcoterroristas.
Tulio Claudio (70717)Hace 13 minutos
Otra vez el cuento de Pinocho ?
Ptolomeo(73769)Hace 17 minutos
Otra mentira más como estrategia de este grupo delincuencual de narcoterroristas que ya se sienten amenazados y echados de Venezuela para Colombia. Nunca han querido la paz y si no la hicieron en este gobierno aparentemente de izquierda mucho menos lo harán con otros gobiernos venideros. Solo las ganancias por narcotrafico son su objetivo único, lo demás sofismas de distracción.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.